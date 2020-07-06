Открылся Лувр: билеты — в один конец, у Моны Лизы — собственная очередь
Главный художественный музей Франции, парижский Лувр, 6 июля одним из последних в стране открыл двери для посетителей. Он был закрыт почти четыре месяца.
Новые правила посещения включают обязательное ношение масок, ограничение числа гостей и билеты «в один конец» – то есть идти по музею можно лишь в одном направлении. Самый популярный экспонат Лувра — Мона Лиза — теперь обзавелся собственной очередью: чтобы подойти к картине близко, нужно отстоять лабиринт из ленточных ограждений площадью практически во весь зал. Бонусом — возможность рассматривать в это время произведения на других стенах.
Vuelven las colas para ver a #LaGioconda tras la apertura del #Louvre #monalisa https://t.co/wezd4iEeqi— Carola315❤️ (@23sunmoon) July 6, 2020
Билеты необходимо приобретать заранее, на определенный отрезок времени, однако, за исключением дней пиковой нагрузки, музей будет оставлять небольшое количество слотов для покупки день в день. Наличные не принимаются. Посетители обязаны приходить со своими масками — а вот санитайзерами их обеспечат на месте и заставят воспользоваться до входа в здание. Независимые гиды могут проводить группы до 25 человек, однако, информацию экскурсанты должны получать через наушники, чтобы не толпиться. Из-за санитарной обстановки закрыты гардеробы, посетителей с большими сумками в здание не пускают.
Музей закрыли ещё в марте, за это время, по информации BBC, Лувр потерял 40 миллионов евро доходов. А теперь — еще и 80 процентов посетителей (ЕС открыл границы лишь для 15 стран). Ожидается, что теперь в музей будут ходить от 4 до 10 тысяч человек в день.
День открытия омрачила акция протеста, устроенная независимыми гидами возле пирамид Лувра. По их мнению, государство сделало недостаточно, чтобы компенсировать потери туриндустрии, в том числе чтобы поддержать гидов-одиночек.
Напомним, петербургские музеи начали открываться с 6 июля. Эрмитаж планирует принять первых гостей 15 июля. О том, как и когда начинают работу другие музеи — читайте в материале «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
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