Фото: скриншот с сайта YouTube «Саундтрек ХХ века»: 10 фильмов, которые мы полюбили благодаря музыке Эннио Морриконе Версия для печати Tweet

В ночь с 5 на 6 июля скончался великий итальянский кинокомпозитор Эннио Морриконе. Его музыку российский кинокритик Антон Долин уже назвал «саундтреком ХХ века». «Фонтанка» вспоминает, какие произведения в первую очередь запомнились слушателям и зрителям.

1. Самой известной композицией, с которой у большинства ассоциируется творчество Эннио Морриконе, стала музыка к фильму «Профессионал». Слезы зрителей, когда героя Бельмондо убивают перед вертолетом, — во многом заслуга Морриконе. Композиция называется Chi Mai (с итальянского — «Кто бы ни…»), и на самом деле, была написана за 10 лет до фильма.

«Профессионал» вышел в 1981 году, а музыка «Chi Mai» звучала в нескольких других картинах. Первой стала «Магдалина» польского режиссера Ежи Кавалеровича (1971). В конце концов композиция взлетела в британском чарте синглов до второй строчки, получила статус золотой и была продана тиражом в 900 тысяч экземпляров в одной только Франции. А имя «Chi Mai» взяло себе сообщество о Морриконе, издававшее целый журнал «Маэстро». Ирония судьбы в том, что музыка звучала во французской рекламе собачьего корма, поэтому жители этой страны ассоциируют ее в первую очередь отнюдь не с фильмом.

2. Второй по успешности стала мелодия The Ecstasy of Gold к фильму «Хороший, плохой, злой» (1966), спагетти-вестерну Серджо Леоне с Клинтом Иствудом. Ее регулярно играла в качестве интродукции группа Metallica, использовали американские панки Ramones, записывал на трибьют-альбоме Морриконе великий виолончелист Йо-Йо Ма, в одной из своих песен использовал сэмплом Jay-Z. А ещё она звучала в «Симпсонах».

3. В России гораздо шире разошлась другая мелодия из этого же фильма, титульная, — Il buono, il brutto, il cattivo (она так и переводится, «Хороший, плохой, злой»), — помните «индейскую» мелодию-позывной у духовых? Опять-таки музыка написана задолго до начала съемок: у композитора, которого тогда ассоциировали с академизмом, авангардизмом и венской школой, а не с киномузыкой, было много времени подумать. Работал Морриконе без готового сценария — режиссер только на словах объяснил, что планирует.

4. Как и «Хороший, плохой, злой», фильм «На несколько долларов больше», снятый в 1965 году, вошел в так называемую «долларовую трилогию» Леоне (первый, «За пригоршню долларов», был не настолько успешен). Здесь также Морриконе применил характерный прием — «прицепился» к памяти слушателей и зрителей короткой простой мелодией, исполненной с оригинальной звуковой окраской — в данном случае, при помощи свиста.

5. Морриконе — мастер создавать композиции, запоминающиеся с нескольких нот. Еще одно тому доказательство, — «Человек с гармоникой», одна из главных тем музыки к фильму «Однажды на Диком Западе» (1968). Это также картина Серджо Леоне. Кстати, музыка саундтрека вошла в число самых продаваемых инструментальных партитур в мире — слушатели купили свыше 10 миллионов копий.

6. Сотрудничество с Серджо Леоне продолжилось в картине «Однажды в Америке» (1984), последней для режиссера. Именно там появилась знаменитая мелодия Cockeye’s Song. Морриконе в этом фильме использовал игру румынского музыканта Георге Замфира, исполнителя на многоствольной пан-флейте (он же играл в «Одиноком пастухе» Джеймса Ласта, не случайно композиции так похожи). К слову, сотрудничество Морриконе с Серджо Леоне должно было продолжаться в работе над фильмом о… блокаде Ленинграда. Композитор уже согласился написать музыку для режиссера, сделавшего его знаменитым. Однако Леоне умер за два дня до старта работы над картиной.

7. С русской культурой Морриконе все-таки в своем творчестве пересекался. В 1972 году выходил фильм «Мастер и Маргарита» — своеобразная экранизация романа Булгакова, сделанная югославским режиссером Александром Петровичем. Фильм, музыку к которому написал Морриконе, выдвигался от Югославии на «Оскар».

8. В 1997 году с музыкой Морриконе вышел фильм режиссёра Эдриана Лайна «Лолита» по роману Набокова.

9. Тема освоения Америк с уходом режиссера-соратника Серджо Леоне для Морриконе не закончилась. В 1986 году вышел фильм «Миссия», для которого музыкант написал проникновенную симфоническую тему. Речь шла об иезуитской миссии в Южной Америке и судьбе индейцев-гуарани. Картина получила два «Золотых глобуса» — в том числе за лучшую музыку.

10. Еще один мастер, с которым сотрудничество оказалось плодотворным, — Квентин Тарантино. Правда, таковым оно случилось по факту: Эннио Морриконе не раз обвинял режиссера в неправомерном использовании своих музыкальных фрагментов. А вот для «Омерзительной восьмерки» Морриконе музыку написал специально. И это тот случай, когда именно музыка «пугает» зрителя, заставляя его понимать, что дело нечисто, и сейчас что-то произойдет, — как известно, именно это ожидание — один из самых эффективных приемов создания страха в кино. К слову, за работу над этим фильмом Морриконе в 2016 году получил «Оскар». Второй в своей карьере: в 2007 году композитора уже наградили за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»