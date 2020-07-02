Флешбеки из детства: Бивис и Батхед вернутся на экраны
Американский кабельный канал Comedy Central заказал два новых сезона мультсериала "Бивис и Батхед" — популярного в 90-е шоу.
Фото: скриншот видео с Youtube
Подробности сюжета пока неизвестны, за исключением того факта, что в новых сериях герои столкнутся с поколением Z.
Как сообщает телеканал MTV, режиссером и сценаристом перезапуска выступит Майк Джадж — ранее он работал над сериалами «Кремниевая долина», «Офисное пространство», «Идиократия», а также мультсериалом «Царь горы». Сообщается, что Джардж также озвучит Бивиса и Баттхеда.
Помимо двух сезонов шоу в планах создателей есть спин-оффы и спецвыпуски.
Дата выхода новых серий также пока неизвестна.
«Бивис и Батхед» транслировался на MTV с 1993 по 1997 год. Сериал рассказывал о жизни двух подростков, а юмор состоит в отсутствии у главных героев традиционных ценностей — например, Бивис и Батхед постоянно грубят друг другу и окружающим. Последний на данный момент сезон шоу вышел в 2011 году, но его закрыли спустя 2 месяца.
Алексей Нимандов, "Фонтанка.ру"
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