11 лучших сериалов июля: выбор «Фонтанки»

Даже если кинотеатры откроются в середине июля, там всё равно нечего будет смотреть – крупные релизы уже сдвинули на август. Зато ТВ и стриминг приготовили зрителям самые разные проекты: японское «Проклятие», «Без гражданства» из Австралии, «Двенадцать» от бельгийцев, российский «Текст». Ну и запуск нового американского стрим-сервиса — Peacock. «Фонтанка» выбрала 11 лучших телесериалов июля-2020.

«Ханна» / «Hanna»

Продолжение телеверсии одноимённого экшн-боевика про девочку-киллершу

Где/когда: Amazon Prime Video — с 3 июля 2020

В начале июля на стрим-сервисе Amazon Prime Video стартует второй сезон «Ханны», телеверсии одноимённого экшн-боевика 2011 года с Сиршей Ронан. В центре повествования — 18-летняя девушка, которая живет в лесах Северной Польши и пытается выяснить свое происхождение. Не обойдётся без секретных школ ЦРУ по воспитанию суперсолдат и киллеров — теперь это Мэдоуз, которая готовит девочек-наёмных убийц.

Фильм под телесериал адаптировал известный британский сценарист Дэвид Фарр, а сняла телеверсию Сара Адина Смит. В главных ролях: Эсме Крид-Майлс в роли Ханны, а также Мирей Инос. Юэля Киннамана во втором сезоне уже не будет, свою миссию Эрика он выполнил. Зато в новых восьми эпизодах появится Дермот Малруни в роли директора школы Медоуз.

«Проклятие: Начало» / «Ju-On: Origins»

Телеверсия культового японского хоррора

Где/когда: Netflix — с 3 июля 2020

Ещё одна телеверсия знаменитого фильма, на этот раз японского хоррора «Проклятие» появится в начале второго летнего месяца. Интернет-монстр Netflix вложился в производство телесериала по мотивам той самой франшизы, которая стартовала в 1998 году с короткометражки с Katasumi студента Токийской киношколы Такаси Симидзу.

На сегодняшний день «Проклятие» разрослось до 13 полноценных хорроров (девять японских и четыре американских фильма), а также серии комиксов, видеоигр и прочего контента. Главная героиня «Проклятие: Начало» выясняем, что за звуки тревожат её по ночам. Так она связывается с популярным телеведущим, который изучает психоэнергию. Говорят, что сценарий японского телесериала основан на реальных событиях, хотя чего только не скажешь ради пиара нового телешоу.

«Без гражданства» / «Stateless»

Суровая правда о миграционной политике Австралии

Где/когда: Netflix — с 8 июля 2020

Другая июльская новинка Netflix связана с Австралией. Кинодива Кейт Бланшетт после выхода относительно успешного биографического мини-сериала «Миссис Америка» решилась пройтись по своей исторической родине. Она сняла жёсткий и правдивый мини-сериал о скрытой от общественности миграционной политике правительства Зелёного континента.

Проект основан на реальных событиях, действие происходит в австралийском лагере для беженцев (обычно желающих жить на «Белом континенте» держат в лагерях на отдалённых от материка островах или чуть ли не в адской пустыне в центре Австралии). Сюда на десять месяцев незаконно поместили немку с ментальными нарушениями Корнелию Рау. Это реальная история: женщина, теперь уже гражданка Австралии, увидела весь ужас нарушений в отношении мигрантов.

Кейт Бланшетт выступила не только как продюсер, но ещё и как сосценарист проекта, а также сыграла одну из ролей. На главные роли позвала, как обычно, своих друзей — австралийских актёров: Ивонн Страховски, которую все знают по теледраме «Рассказ служанки», Ашер Кедди, Файсаля Баззи и Джайя Кортни. Надеемся, что миссис Бланшет не лишат австралийского гражданства после такого!

«Двенадцать» / «The Twelve»

Юридическая драма о суде присяжных

Где/когда: Netflix — с 10 июля 2020

Netflix просто в ударе по социальным драмам в июле! Потоковый сервис выпускает лучший бельгийский телепроект последних лет, нашумевшую у себя на родине юридическую драму «Двенадцать». В центре сюжета — 12 присяжных, которые должны вынести приговор директору школы Фрай Палмерс. Даму обвиняют в двойном убийстве, в том числе и собственного ребёнка. Авторы телесериала не просто сделали качественный судебный процедурал, но завернули в его упаковку камерную психологическую драму.

«Долина соблазна» / «P-Valley»

История стриптизёрш из Миссисипи в эпоху #blacklivesmatter

Где/когда: Starz — с 12 июля 2020

Американский кабельный телеканал Starz продолжает выпускает производственные драмы. Про политику, балет, преступность у них уже есть, теперь дело дошло до работниц шеста, причём темнокожих. Что очень актуально во время движения Black Lives Matter.

Восемь серий по часу каждая представят калейдоскоп историй из маленького стрип-клуба, затерянного где-то в дельте Миссисипи. В нём встречаются самые разные люди: влиятельные и не очень, успешные и неудачники, только-только познающие жизнь и полностью в неё разочаровавшиеся, но главное — они все ведомы похотью. Телесериал снят по мотивам одноимённой пьесы Катори Холл, известной афроамериканской активистки, драматурга, журналистки и актрисы.

«Дивный новый мир» / «Brave New World»

Долгожданная экранизация антиутопии Олдоса Хаксли

Где/когда: Peacock — с 15 июля 2020

В стане VOD-платформ прибыло: в середине лета свою собственную онлайн-платформу запускает американский национальный телевещатель NBC — стриминг Peacock (в переводе с английского — «Павлин»). Главная и самая ожидаемая премьера — экранизация культового романа-антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Сюжет отличается от оригинала, хотя действие по-прежнему развивается в Лондоне, где правит один-единственный король — консьюмеризм. Все живут весело и счастливо, и умирают в 60 лет без каких-либо возрастных изменений на лице.

Экранизацию классики английской литературы XX века готовили долго, а ещё дольше она меняла свою прописку: Peacock — третье пристанище после кабельных телеканалов Syfy и USA Networks. В главных ролях — Олден Эренрайк, Гарри Ллойд, Джессика Браун-Финдли, Деми Мур (по сюжету, она блондинка!) и другие.

«Захват» / «The Capture»

Дерзкая британская криминальная драма

Где/когда: Peacock — с 15 июля 2020

Ещё одной громкой телепремьерой стрим-сервис Peacock хочет завлечь любителей полицейских драм. В британской криминальной истории «Захват» действует бывший капрал британского спецназа Шон Эмери. Он отсидел срок и вновь несправедливо обвинен в убийстве. В деле фигурирует подложная видеозапись.

Премьера захватывающего шоу состоялась в эфире британского телеканала BBC One в сентябре 2019 года, а теперь Peacock показывает его всему остальному миру. В главных ролях: Каллум Тернер, Холлидей Грейнджер, Рон Перлман и Фамке Янссен.

«Алиенист» / «The Alienist: Angel of Darkness»

Исторический экшн про специалистов по поведению серийных убийц

Где/когда: TNT — с 19 июля 2020

Американский кабельный телеканал TNT также отложил на экватор лета громкую телепремьеру. Второй сезон нашумевшего исторического телесериала «Алиенист» получил подзаголовок «Ангел тьмы». События разворачиваются в XIX веке и связаны с серийными убийствами, которые расследуют с помощью зарождающейся психологической дисциплины — бихевиоризма. Второй сезон, как и первый, снят по мотивам цикла романов Калеба Кара о докторе Ласло Крайцлере.

Новые серии посвящены исчезновению испанского младенца на фоне обостряющихся отношений между США и Испанией. Также в кадре появится знаменитая уличная банда Нью-Йорка Hudson Dusters. В главных ролях по-прежнему Даниэль Брюль, Дакота Фаннинг, Люк Эванс, Дуглас Смит, Мэттью Шир и Роберт Уиздом.

«Комната 104» / «Room 104»

Драмеди-антология про постояльцев отеля из номера 104

Где/когда: HBO — с 24 июля 2020

В конце июля медиа-империя HBO явит миру финальный четвертый сезон проекта от известных кинематографистов братьев Дюплассов. Новая порция удивительных приключений, которые происходят в самом, казалось бы, скучном и унылом месте — гостиничном номере американского отеля неподалёку от аэропорта. В номере 104 останавливаются самые разные постояльцы и с ними происходят самые разные события: комичные, грустные, нелепые, а иногда зловещие и даже криминальные. В финальной части антологии из 12 серий снялись Рон Фанчес, Эринн Хэйс, Джиллиан Белл, Линда Лавин и многие другие.

«Академия «Амбрелла» / «The Umbrella Academy»

Комикс-сериал про выпускников Академии супергероев

Где/когда: Netflix — с 31 июля 2020

В последний июльский день Netflix выложит для подписчиков второй сезон ставшего популярным молодёжного супергеройского телесериала «Академия «Амбрелла». Группа супергероев воссоединяется после смерти своего приёмного отца, готовившего их к спасению мира. В новых сериях персонажи перемещаются в 1960-е, правда, оказываются там не все вместе, а по отдельности. Чтобы человечество выжило, им нужно объединиться.

«Академия «Амбрелла» — адаптация серии одноимённых комиксов, созданной Джерардом Уэйем. В главных ролях — Эллен Пейдж, Том Хоппер и другие. Трейлер ко второму сезону снимали в самоизоляции.

«Текст. Реальность»



Полная версия экранизации того самого романа Глуховского

Где/когда: START — с 3 июля 2020

В качестве потенциально успешного российского телесериала июля-2020 мы возлагаем надежды на «Текст. Реальность». Видеосервис START выложит мини-сериал, основанный на одноимённой ленте Клима Шипенко. Авторы прошлогодней картины перемонтировали отснятый материал, растянув сюжет полнометражки до пятисерийного формата, добавили в повествование новые сюжетные линии и расширили хронометраж с помощью вырезанных эпизодов прошлогоднего хита.

Если вы вообще не в теме, то поясняем, что роман «Текст» — о парне, отсидевшем в тюрьме семь лет по ложному обвинению. Оказавшись на свободе, главный герой получает доступ к телефону своего погибшего обидчика. Начинает перечитывать текстовые сообщения — и приходит к удивительным выводам. В главной роли — Саша Петров.

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»