Солист Shortparis сыграет Маяковского у Данилы Козловского

30 июня 2020, 18:21
Версия для печати Версия для печати

Лидер группы Shortparis появится в фильме Данилы Козловского «Карамора» в образе Владимира Маяковского.

Как рассказал Козловский в эфире фестиваля «Зеркало», выбирая актера, он понимал, что Маяковский на экране должен быть личностью.

«Это должен быть человек, на которого посмотришь — и все станет ясно, почему именно он играет эту роль», — сказал режиссер (цитата по РБК).

Николай Комягин на концерте группы ShortParis
Николай Комягин на концерте группы ShortParis

Фото: Павел Каравашкин/ "Фонтанка.ру"

Сам Козловский играет Карамору — анархиста, который, потеряв возлюбленную, возглавляет протест против правителей. Они, по сценарию Александра Фомина (сериал «Восмидесятые») скрывают свои связи с вампирами. Действие картины происходит в альтернативной истории начала ХХ века.

Напомним, 22 октября выходит другой фильм Данилы Козловского, «Чернобыль».

«Фонтанка.ру»

«Открываться будем долго, мучительно». Когда на самом деле петербуржцы попадут в кино

30 июня 2020, 05:25
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 29 июня подтвердил, что кинотеатры откроются 15 июля. Бизнес оптимизма не разделил, предупредив, что подготовка к открытию займет месяц. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин объяснил «Фонтанке», так ли это и какова ситуация в Петербурге.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

>