Солист Shortparis сыграет Маяковского у Данилы Козловского
30 июня 2020, 18:21Версия для печати
Лидер группы Shortparis появится в фильме Данилы Козловского «Карамора» в образе Владимира Маяковского.
Как рассказал Козловский в эфире фестиваля «Зеркало», выбирая актера, он понимал, что Маяковский на экране должен быть личностью.
«Это должен быть человек, на которого посмотришь — и все станет ясно, почему именно он играет эту роль», — сказал режиссер (цитата по РБК).
Николай Комягин на концерте группы ShortParis
Фото: Павел Каравашкин/ "Фонтанка.ру"
Сам Козловский играет Карамору — анархиста, который, потеряв возлюбленную, возглавляет протест против правителей. Они, по сценарию Александра Фомина (сериал «Восмидесятые») скрывают свои связи с вампирами. Действие картины происходит в альтернативной истории начала ХХ века.
Напомним, 22 октября выходит другой фильм Данилы Козловского, «Чернобыль».
«Фонтанка.ру»
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