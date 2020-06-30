Солист Shortparis сыграет Маяковского у Данилы Козловского

Лидер группы Shortparis появится в фильме Данилы Козловского «Карамора» в образе Владимира Маяковского.

Как рассказал Козловский в эфире фестиваля «Зеркало», выбирая актера, он понимал, что Маяковский на экране должен быть личностью.

«Это должен быть человек, на которого посмотришь — и все станет ясно, почему именно он играет эту роль», — сказал режиссер (цитата по РБК).



Николай Комягин на концерте группы ShortParis



Фото: Павел Каравашкин/ "Фонтанка.ру" Николай Комягин на концерте группы ShortParisФото: Павел Каравашкин/ "Фонтанка.ру"

Сам Козловский играет Карамору — анархиста, который, потеряв возлюбленную, возглавляет протест против правителей. Они, по сценарию Александра Фомина (сериал «Восмидесятые») скрывают свои связи с вампирами. Действие картины происходит в альтернативной истории начала ХХ века.

Напомним, 22 октября выходит другой фильм Данилы Козловского, «Чернобыль».

«Фонтанка.ру»