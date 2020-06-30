Цирк дю Солей готовится к банкротству. Коронавирус здесь ни при чем

Заявление Цирка дю Солей о защите от кредиторов будет рассмотрено сегодня в Верховном суде Квебека. Компания надеется на реструктуризацию долга в размере 1 млрд долларов с помощью государственного займа и средств акционеров и инвесторов. В компании уволены около 3500 сотрудников, что составляет 95% штата. Об этом сообщает BBC и другие СМИ.

Любопытно, что финансовый крах компании наметился значительно раньше наступления пандемии. Прокатная деятельность цирка остановилась в марте 2020 года, но уже к этому времени долги Цирка дю Солей достигли 900 млн долларов.

Финансовые проблемы начались в 2015 году из-за долга в размере 1,5 млрд долларов, взятому для финансирования сделки. В её результате американская частная акционерная компания TPG приобрела контрольный пакет акций компании, а другими крупным акционерами стала китайская Fosun и канадская Caisse de Dépôt et Placement. Как пишет испанская газета El Pais, «модель управления стала более рискованной, но обещавшей крупную прибыль. Она заключалась в накоплении долга в размере 815 миллионов долларов США, полученного в результате купли-продажи, повышая при этом краткосрочную прибыльность компании и продвигая бренд, чтобы продать ее через 5 или 6 лет».



шоу «ТОРУК – Первый полет» в 2019 году приезжало на гастроли в Петербург



Фото: предоставлено организаторами шоу «ТОРУК – Первый полет» в 2019 году приезжало на гастроли в ПетербургФото: предоставлено организаторами

Стратегические просчеты специалисты видят в том, что TPG привлекла собственных консультантов по реструктуризации для работы с ухудшающимися финансами. Ставшие достоянием общественности финансовые проблемы Цирка дю Солей спровоцировали активно развернувшуюся борьбу за его ресурсы. О своем желании выкупить компанию в конце мая объявил основатель и многолетний художественный руководитель компании Ги Лалиберте, который в свое время и продал ее группе акционеров. В битву за обладание брендом вступил канадский медиа-конгломерат Quebecor и три международные фирмы, владеющие акциями Цирка.

Руководство Цирка дю Солей косвенно признало финансовые проблемы и в начале мая вложило в компанию 45 млн долларов. Однако на сегодня не поступает никаких заявлений о состоянии счетов, что усложняет процесс переговоров о рестуктуризации долга и изменении акционирования компании.

Несмотря на очевидные трудности, Цирк дю Солей уже заявил о первых программах после снятия ограничений. C начала июля в китайском Ханчжоу стартует шоу «The Land of Fantasy» («Земля фантазии»). На сайте компании открыты продажи еще на 20 программ по всему миру. Кроме того, как и многие театры, Цирк дю Солей на время карантина на своем сайте открыл доступ к своим архивным и актуальным спектаклям.

Ирина Селезнева-Редер, специально для «Фонтанки.ру»