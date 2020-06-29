Пандемию COVID-19 сохранят для истории. Военно-медицинский музей объявил прием экспонатов

Военно-медицинский музей начал принимать на хранение экспонаты для будущих выставок, посвященных борьбе с коронавирусом COVID-19. Горожанам предлагают приносить «документы, фотографии, видеоматериалы, предметы творческого осмысления эпидемии».

Материалы должны отражать ход работы научных и медицинских учреждений, а также «самоотверженный труд медработников» и жизнь общества в этот непростой период. Как пояснили «Фонтанке» в музее, список нужных предметов специально не конкретизируют, чтобы оставить горожанам простор для фантазии, а себе — пространство для выбора. Однако были бы рады, если бы врачи поделились своими воспоминаниями о первых днях работы в новых условиях, а также о том, с чем им приходится сталкиваться ежедневно.

В полумиллионном собрании Военно-медицинского музея уже есть коллекция, посвященная истории борьбы с эпидемиями с древнейших времен — нынешнее время вынуждает открывать в ней новый раздел.

Делиться предметами можно после беседы с PR-службой. Контакты — в группе музея.

«Фонтанка.ру»