Пандемию COVID-19 сохранят для истории. Военно-медицинский музей объявил прием экспонатов

29 июня 2020, 18:09
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Военно-медицинский музей начал принимать на хранение экспонаты для будущих выставок, посвященных борьбе с коронавирусом COVID-19. Горожанам предлагают приносить «документы, фотографии, видеоматериалы, предметы творческого осмысления эпидемии».

Материалы должны отражать ход работы научных и медицинских учреждений, а также «самоотверженный труд медработников» и жизнь общества в этот непростой период. Как пояснили «Фонтанке» в музее, список нужных предметов специально не конкретизируют, чтобы оставить горожанам простор для фантазии, а себе — пространство для выбора. Однако были бы рады, если бы врачи поделились своими воспоминаниями о первых днях работы в новых условиях, а также о том, с чем им приходится сталкиваться ежедневно.





Автор: vk.com/milmed_spb
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В полумиллионном собрании Военно-медицинского музея уже есть коллекция, посвященная истории борьбы с эпидемиями с древнейших времен — нынешнее время вынуждает открывать в ней новый раздел.

Делиться предметами можно после беседы с PR-службой. Контакты — в группе музея.

«Фонтанка.ру»

«Новая Голландия» открылась для посетителей. «Фонтанка» показывает «Дом 12» и новые прогулочные зоны

29 июня 2020, 16:08
Утро понедельника «Новая Голландия» встретила открытыми дверями — и почти полным отсутствием посетителей. Придя через 10 минут после открытия, корреспондент «Фонтанки» первым оставил следы на разровненных граблями дорожках парка. Естественно, следы эти легли в направлении Дома 12: из бывших складов леса это здание первым прошло реставрацию.

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