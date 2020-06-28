В открывшемся парке Павловска за первые полдня побывало 4000 человек, посетители сообщают об изменениях в работе Версия для печати Tweet

ГМЗ «Павловск» за первую половину дня принял порядка 4000 человек. Об этом «Фонтанке» рассказала директор музея Вера Дементьева. Это сравнительно немного для музея (что в условиях пандемии — к лучшему): в прошлые годы в погожие летние дни музей принимал за день по 12-15 тысяч человек, а в праздники с организованными мероприятиями — и по 25 тысяч.

Читатели «Фонтанки», однако, обратили внимание на изменение условий посещения. Они сообщают, что сократилось время бесплатного прохода, которым пользовались местные жители: раньше в парк было можно проходить бесплатно с 19.00, а теперь только с 21.00 (утренние бесплатные часы с 7 до 9 утра остались, парк работает до 23.00).

Также вопросы у местных жителей вызвал текст приказа о продлении срока действия только тех абонементов, которые заканчивались с апреля по июнь.

«Получается, если абонемент заканчивается, например, в июле, тебе нужно "отходить" все свои проходы в парк за один месяц или они сгорят, – пишет читательница «Фонтанки» Валерия. – Да и какая разница, когда абонемент заканчивается, ведь у людей не было возможности посещать парк целых три месяца».

«Фонтанка» попросила Веру Дементьеву прокомментировать эту информацию.

«Пишите: всем все обеспечим», – пообещала она.

«Каждый абонемент привязан к количеству проходов, и если люди не смогли их использовать в течение вынужденного простоя, закрытия Павловска, они вправе, и мы это право обеспечиваем, восполнить это, несмотря на то, что срок абонемента истек», – обобщила директор.

Она обратила внимание, что и продажа абонементов, которые удешевляют посещение парка, и бесплатные часы — добровольная миссия, которую постоянно берет на себя учреждение культуры, в этом году столкнувшееся с непредвиденными финансовыми трудностями.

«Что касается бесплатных часов: государственное учреждение должно закрываться всё, весь музей-заповедник, в 18.00, – рассказала Вера Дементьева. – Однако сложилась традиция, которую мы долго сохраняли: музей нес социальную нагрузку, работая на бесплатное посещение после этого времени. Расходы на это (мы содержим охрану, уборку территории) покрывались за счет наших предпринимательских денег. Сегодня таких денег у нас нет, поэтому мы пошли на колоссальные жертвы».

Сотрудники музея рассказали, что очень рады воссоединению со своими посетителями, хоть и очень взволнованы: здесь опасались, что поток будет слишком большим, и возникнут очереди, вызывающие недовольство.

«Мы сделали все, чтобы парк стал еще прекраснее, – говорится в инстаграме музея. – На клумбах высажены сотни цветов; розы у Вольера и Розового павильона скоро раскроют свои бутоны; тенистые аллеи приглашают отдохнуть от летнего зноя».

Напомним, ГМЗ «Павловск» с 28 июня одним из первых возобновил прием посетителей. Пока что открыт только парк, дворец не работает до особого распоряжения. Стоимость входного билета в парк с 28 июня по 27 сентября для взрослых, студентов и учащихся старше 16 лет – 100 рублей. Для пенсионеров и ветеранов труда — 50 рублей. Новые правила посещения парка сформулированы в стандарте безопасной деятельности, размещенном на сайте музея. Посетителям старше 65 лет рекомендуется отказаться от визита в парк, а всех остальных будут «информировать» о их обязанности находиться в парке в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, Екатерининский и Александровский парки Царского Села откроются 3 июля.

«Фонтанка.ру»