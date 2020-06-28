Театр снова в игре: БДТ представит Minecraft-версию «Моцарта и Сальери» в виде рэп-баттла
Петербургский БДТ продолжает осваивать пространство игры Minecraft. Театр 28 июня покажет Minecraft-спектакль «Моцарт и Сальери» по мотивам одноименной пьесы Пушкина из цикла «Маленькие трагедии».
Классический сюжет в спектакле приобретет вид рэп-баттла. Гениальный Lil Mozart (Дмитрий Кравцов), «новый человек», и академический композитор Сальери (Евгений Леденев) будут биться друг с другом на глазах у Судьи, которого сыграет Максим Бравцов, и виртуального зрительного зала. При этом пушкинский текст в Minecraft-декорациях прозвучит практически без изменений.
Режиссер — Эдгар Закарян, художник — Андрей Воронов. «Моцарт и Сальери» продолжает серию постановок по мотивам произведений из школьной программы. Напомним, первой премьерой в этой серии стал 15-минутный спектакль по пьесе «Вишневый сад». Как и в тот раз, перед началом нового спектакля геймеры смогут погулять по Minecraft-копии здания БДТ на Фонтанке, созданной под руководством Воронова.
Чтобы зайти в БДТ в Minecraft, обладателям лицензионной версии игры Minecraft Java необходимо скачать лаунчер на сайте bdtdigital.ru, а затем выполнить стандартную процедуру установки. Лаунчер доступен для скачивания 28 июня с 11:00 до 18:00. Сервер БДТ откроется в 18:50, с этого момента игроки смогут погулять по театру, зайти в зрительный зал и посмотреть спектакль. Количество мест в виртуальном театре ограничено — его сможет посетить не более 100 игроков.
Для обладателей аккаунта в Minecraft Java пройдет два показа спектакля, в 19.00 и 21.00. Продолжительность — 25 минут. Все желающие также смогут посмотреть трансляцию показа в 19.00 на странице БДТ «ВКонтакте» , на стриминг-платформе Twtich и на Youtube-канале театра. Начало трансляции в 19.00.
Алёна Палатченко, специально для «Фонтанки.ру»
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