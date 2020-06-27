«Главный месседж — призыв к открытому разбирательству». Линор Горалик, Аня Казанцева и Галина Тимченко читают стихи в поддержку художницы Цветковой
Писатели Линор Горалик и Ася Казанцева, издатель Meduza Галина Тимченко, Надежда Толоконникова из Pussy Riot и другие ключевые деятельницы российской культуры присоединились к поэтической акции в поддержку Юлии Цветковой. Они читают стихи и отвечают на острые вопросы об искусстве в YouTube-канале московского Центра Вознесенского.
«27 июня, в День Молодёжи, мы хотим высказаться в защиту молодой художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой. За ведение ВК-паблика, где она публиковала схематичные бодипозитивные изображения женских тел, Юлию обвиняют в распространении порнографии. Ей грозит до 6 лет тюрьмы. 11 февраля 2020 года правозащитная организация «Мемориал» признала Юлию политзаключенной», — отмечают организаторы проекта.
Фото: иллюстрация Ники Водвуд
Марафон стартовал в 12.00 и продолжится выступлениями в поддержку Цветковой в 16.00. «Главный месседж — призыв к открытому и справедливому разбирательству дела Юлии Цветковой. Мы не настаиваем на признании художественной ценности этих работ. Но нам кажется, что такие сложные дела, где эксперты не могут сойтись во мнении о том, где проходят границы между эротикой, порнографией и схематическим изображением, требуют открытого, досконального и честного процесса в соответствии с законодательством, а также общественной дискуссии», — подчеркивают создатели поэтических чтений.
Напомним, активистка и художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова вела «ВКонтакте» паблик «Монологи вагины», где выступала против гендерных стереотипов и под знаком «18+» публиковала откровенные изображения женского тела. По информации «ОВД-Инфо», в начале июня Цветковой предъявили обвинение в распространении порнографии.
Поэтические чтения также можно смотреть в Instagram и Facebook Центра Вознесенского. Полный список участниц можно узнать здесь.
«Фонтанка.ру»
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