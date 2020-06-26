В Петербурге откроются зоопарк и ЦПКиО. Некоторых зверей можно увидеть только в масках

26 июня 2020, 15:45
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Ленинградский зоопарк и Центральный парк культуры и отдыха откроются в Петербурге после коронавирусных ограничений. Об этом 26 июня сообщает комитет по культуре.

Зоопарк начнёт работать с 29 июня, отмечают здесь: «Новый режим работы учреждения предусматривает соблюдение санитарных норм – ношение масок и перчаток в помещениях зоосада. Однако под открытым небом это необязательно».

ЦПКиО на Елагином острове вновь примет публику 28 июня. Здесь пока закрыты все музейные объекты, однако уже можно воспользоваться детскими площадками и базами проката спортивного инвентаря. «Важно отметить, что каждый, кто воспользуется услугой проката, будет обеспечен средствами индивидуальной защиты», – подчеркивают в комкульте.

Ранее стало известно, что с 3 июля заработает для посетителей федеральный музей-заповедник «Петергоф». Сроки открытия Царского села и Павловска будут определяться «с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора».

«Фонтанка.ру»

Чем заняться 26-28 июня: «Пикник» и Geek Picnic, онлайн-выпускной «ВКонтакте» и «Алые паруса», «Сплин» и «Би-2»

26 июня 2020, 09:14
Эх, каким могло быть лето — «Алые паруса», «Рок над Волгой», Geek Picnic… Но пока все идет не так, как хотелось бы, наслаждайтесь этими событиями онлайн. Или забирайтесь в машину: в автокинотеатре проходят концерты с «живыми» «Пикником», «Чиж и Ко» и Бутусовым — и да, это в Петербурге.

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