В Петербурге откроются зоопарк и ЦПКиО. Некоторых зверей можно увидеть только в масках Версия для печати Tweet

Ленинградский зоопарк и Центральный парк культуры и отдыха откроются в Петербурге после коронавирусных ограничений. Об этом 26 июня сообщает комитет по культуре.

Зоопарк начнёт работать с 29 июня, отмечают здесь: «Новый режим работы учреждения предусматривает соблюдение санитарных норм – ношение масок и перчаток в помещениях зоосада. Однако под открытым небом это необязательно».

ЦПКиО на Елагином острове вновь примет публику 28 июня. Здесь пока закрыты все музейные объекты, однако уже можно воспользоваться детскими площадками и базами проката спортивного инвентаря. «Важно отметить, что каждый, кто воспользуется услугой проката, будет обеспечен средствами индивидуальной защиты», – подчеркивают в комкульте.

Ранее стало известно, что с 3 июля заработает для посетителей федеральный музей-заповедник «Петергоф». Сроки открытия Царского села и Павловска будут определяться «с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора».

«Фонтанка.ру»