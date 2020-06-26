В Петербурге откроются зоопарк и ЦПКиО. Некоторых зверей можно увидеть только в масках
Ленинградский зоопарк и Центральный парк культуры и отдыха откроются в Петербурге после коронавирусных ограничений. Об этом 26 июня сообщает комитет по культуре.
Зоопарк начнёт работать с 29 июня, отмечают здесь: «Новый режим работы учреждения предусматривает соблюдение санитарных норм – ношение масок и перчаток в помещениях зоосада. Однако под открытым небом это необязательно».
ЦПКиО на Елагином острове вновь примет публику 28 июня. Здесь пока закрыты все музейные объекты, однако уже можно воспользоваться детскими площадками и базами проката спортивного инвентаря. «Важно отметить, что каждый, кто воспользуется услугой проката, будет обеспечен средствами индивидуальной защиты», – подчеркивают в комкульте.
Ранее стало известно, что с 3 июля заработает для посетителей федеральный музей-заповедник «Петергоф». Сроки открытия Царского села и Павловска будут определяться «с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора».
«Фонтанка.ру»
Чем заняться 26-28 июня: «Пикник» и Geek Picnic, онлайн-выпускной «ВКонтакте» и «Алые паруса», «Сплин» и «Би-2»
Новости
-
-
26 июня 2020 - В Петербурге откроются зоопарк и ЦПКиО. Некоторых зверей можно увидеть только в масках
-
26 июня 2020 - «Мы просто оставим это без комментариев». «ДДТ» выпустили клип о «псарне у трона» и «мертвом человеке»
-
25 июня 2020 - Оперу «Скупой рыцарь» поместят в онлайн-игру «Сфера»
-
25 июня 2020 - Министр культуры подтвердила сроки открытия кинотеатров. Они могут заработать с середины июля
-
25 июня 2020 - В музее стрит-арта откроют автокинотеатр. Там покажут «Джентльменов» Ричи
Статьи
-
25 июня 2020, 10:13«Чики» идёт под слоганом «Главная премьера лета» — и это тот случай, когда рекламная кампания не врет. Сериал о проститутках, решивших открыть в южнорусском городке фитнес-центр, «выстрелил», как не «стрелял» пока ни один другой отечественный продукт.
-
22 июня 2020, 15:44«Рыкающая» поэзия блокадного Ленинграда, футбол с оккупантами глазами тинейджера, дневники ленинградских детей под лупой следователя. «Фонтанка» прочитала новые книги о Великой Отечественной войне и рекомендует лучшие 22 июня.
-
21 июня 2020, 09:43Не будь вокруг коронавируса, можно было бы сказать, что Мариинский театр провел идеальный день: Гергиев за дирижерским пультом, относительно недорогие или вовсе благотворительные билеты, просторная рассадка в зале (никто не болтает и не кашляет над ухом), лучшие солисты оперы на сцене с новой незаезженной программой. Жаль только, что в обычное время, без экстренных распоряжений властей и самого театра, все это одновременно не бывает.
-
-
-
-
-
14 июня 2020, 11:56
-