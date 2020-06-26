Фото: /www.youtube.com/ officialddt

«Мы просто оставим это без комментариев». «ДДТ» выпустили клип о «псарне у трона» и «мертвом человеке»

26 июня 2020, 10:27
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Клип об «инфернальном веке» и «мертвом человеке» в короне выпустила группа «ДДТ». Анимационное видео размещено 26 июня на официальном YouTube-канале коллектива.

«Клип создан художником Колом Беловым и спродюсированное Алексеем Козиным. Обязательно посмотрите клип, мы же оставим его без комментариев», — отмечает звукозаписывающая компания Navigator Records.

В кадре на красном фоне действует человек в короне, похожий на Кащея Бессмертного. По улицам и площадям города ходят военные с гробами и ядерными боеголовками. Одним из центральных образов в видео становится экран телевизора. Припев песни звучит так: «Калаш да корона. / Духовные склепы, / Псарня у трона / На кладбище света».

Напомним, 4 мая «ДДТ» выпустило клип на песню «Доктор Лиза», который посвятило всем медикам, борющимся с коронавирусом.

«Фонтанка.ру»

 

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