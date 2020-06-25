Для аудитории «30-»: Почему российский сериал «Чики» стал вирусным

«Чики» (18+) идёт под слоганом «Главная премьера лета» — и это тот случай, когда рекламная кампания не врет. Сериал о проститутках, решивших открыть в южнорусском городке фитнес-центр, «выстрелил», как не «стрелял» пока ни один другой отечественный продукт.

Первый эпизод вышел на More.tv в начале июня, с тех пор «Чики» держатся в лидерах по числу просмотров: редакция Filmpro, например, поместила проект на первое место в своём сводном рейтинге. Но главная реакция — в соцсетях, которые забиты постами с восторгами по поводу «Чик». Судя по ним, это не просто популярность. Впервые отечественный сериал воспринимается не как достойного уровня вещица, забавное развлечение для свободного вечера, а — не больше и не меньше — как социальный феномен и прорыв.

«Чики» для русского кино — в широком смысле — явление правда уникальное. Едва ли не единственное «обычное», что тут есть — общая сюжетная канва. Главная героиня возвращается из Москвы в родной южный городок, где ее подружки все еще обслуживают на трассе дальнобойщиков. Возвращается не одна, а с сыном и бизнес-планом. Хочет открыть первый в родимой станице фитнес-клуб. Ее активность земляками воспринимается неоднозначно. В общем, традиционная для русского кино история — поединок «страшной провинции» и «светлого человека» — знакомая по десяткам примеров, от «Юрьева дня» до «Счастья моего» и от «Левиафана» до «Долгой счастливой жизни». Только развивается эта сюжетная линия необычно. Провинция не так страшна — глаз привыкает к южной фактуре (казаки-арбузы-чумазые детишки), к третьей серии ее вовсе перестаешь замечать. Герой вовсе не обречен.





Фото: кадр из трейлера Фото: кадр из трейлера

В «Чиках» все или почти все впервые. Впервые в русском кино главные героини — не просто девушки, а с прописанными детально характерами, они не исчерпываются одним словом (пацанка, дурнушка, фифа, селедка). Жанна родила ребенка от местного лузера, отважно свалила с младенцем в Москву, бросила пьяницу-бойфренда, нашла работу, купила тачку, не забыла родную дыру. Света девушка религиозная, ставит свечки в храмах за все подряд, ранимая. Люда живет с многочисленным семейством, деловитая, опекает племянника, терпит (до поры до времени) сварливых брата и сестру. У Марины мамаша-вертихвостка, бабушка с сериалами, дед-ворчун и любовник-паталогический романтик. Тут здорово показаны даже те персонажи, для которых можно было бы ограничиться одной краской. Местный поп Сергий, например, показан в малейших деталях, сперва как сугубо комический элемент (поп в найках — умора), потом — как один из самых симпатичных мужских героев сериала. Такая проработка — штука редкая в русском кино, где чаще актерам выдают готовые картонные фигурки: оживляй.

Впервые источником кастинга стал Instagram и YouTube: оттуда в «Чик» пришли главные звезды, Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Антон Лапенко. Понятно, почему именно они здесь играют такое значение: сериал ориентирован на молодую аудиторию, 30-. То есть как раз на тех, для кого YouTube-шоу Лапенко, посты Шмыковой и Instagram -скетчи Горбачевой — естественный и неотъемлемый фон жизни. Это зрители самые привередливые, на них и ТВ, и сериальные продакшны давно рукой махнули: просто потому что двадцатилетних они точно не завоюют. Оказалось, нет — есть подход и к ним.



Антон Лапенко



Фото: скриншот видео Антон ЛапенкоФото: скриншот видео

Наконец, тут найден идеальный для широкой аудитории вход в сложную и табуированную вроде на русском экране тему гомосексуальности: маленький сын Жанны наряжается в мамины платья и красится ее помадами-тенями. При этом под закон о пропаганде сериал точно не подпадает: деликатная тема звучит отчетливо, но тихо и понятно, почти интимно. Вот такой тут мальчик, и таких много, и это нормально. Понятно, что именно благодаря этому сериал получил достаточно мощную армию сторонников — тех, кто разделяет идеи феминизма, много и обо всем пишет, ведет блоги. Создатели «Чик» убили двух зайцев: и новую тему затронули, а обеспечили мощный «сарафан» сериалу. Чтобы было понятно — нет, обвинять их в спекуляции глупо, это хорошо продуманная стратегия, те, кто ее выстроил, заслуживают уважения.

Все это не отменяет того, что как визуальный продут «Чики», мягко говоря, несовершенны. Порой кажется, что их создатель Эдуард Оганесян сам, как тот мальчик, переоделся в платье «взрослых» сериалов Netflix и красуется перед зеркалом. Фирменные элементы комедийно-сериального стиля — абсурдные врезы и флэшбеки — у него выходят смешно, нелепо и топорно. Героини говорят: «набили ей морду». И показывают противную девицу, которой нос сломали. Но план на пять секунд короче, чем в «оригиналах» и «не читается» как флэшбек. Анимационные и музыкальные вставки растянуты, в динамичном и бойком жанре комедии подобные «провисы» просто невозможны.

Но вся эта подростковая угловатость, очевидная на фоне реальных, мировых сериальных хитов, абсолютно нормальна. Просто потому, что «Чики» — первые, им и положено быть немного нелепыми и несовершенными. Не говоря уже о том, что событием их сделало вовсе не совершенство или изысканность. Просто есть огромный пласт зрителей, которые отодвинуты на обочину. Взрослые разговаривают, ты молчи. Сорокалетние обсуждают прелести «Последнего министра», шуруй в свою комнату. Никто как будто не замечает, что вся культурная индустрия — ну, так мир устроен — работает не на усталых семейных обывателей, а на молодых бунтарей. У них есть деньги, чтобы платить за контент. Есть время, чтобы его потреблять в огромных количествах. Есть, наконец, куча ресурсов, чтобы его обсуждать (в диапазоне от TikTok до Facebook). На них надо делать ставку — и на них ее делают во всем мире. В России — нет, русский сериал делается упорно и исключительно для «бумеров». Ситуация, конечно, ненормальная.

После «Чик» хочется добавить — была ненормальной. Это событие — потому что, наконец, заметили огромный пласт зрителей и обратились к ним. Те ответили симметрично — благодарностью, популярностью, шумом. Наверняка новые фильмы для этой аудитории не заставят себя долго ждать.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»