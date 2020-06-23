«Мы не скот, и нам не нужен господин». Новый альбом БГ выложен для прослушивания

Борис Гребенщиков выпустил на стриминговых сервисах новый альбом, о котором рассказывал на днях. «Знак Огня» состоит из 13 композиций, включая интро и «Оду», исполняющиеся без слов. Часть из песен уже выпускались по отдельности и хорошо запомнились поклонникам творчества артиста, став хитами, — например, «Баста Раста» и «По утру в поле».

Новый альбом по сравнению с предыдущими более легок и светел по настроению, которое временами становится прямо-таки хулиганским. И до удивительного эклектичен по стилистике: от регги до латиноамериканских ритмов и испанской гитары, от «приблатненной» «Масала Доса» до академического авангарда в «Мой Ясный свет».

В плане актуальных смыслов и злободневных высказываний на кульминацию претендует (помимо «Баста Раста», конечно), «Изумрудная песня» — при всей своей музыкальной легкости, она содержит немало фраз, которым предстоит разойтись на цитаты: «Случилось так, что мы не скот, и нам не нужен господин», «Я отказываюсь верить вашим сытым сволочам», «Я не хочу быть трупом в вашей войне», «Идите к богу в рай, а я еще спою».

Но трагическое альтер-эго БГ, о котором он и рассказывал, проявляет себя в песне-приговоре «Хиханьки да Хаханьки», которая длится всего 42 секунды: «Сереньки да тихоньки, пусть вам будет сыто-пьяно, только без меня».

«Фонтанка.ру»