«Держи дистанцию». Русский музей выпустил маски по мотивам Малевича
19 июня 2020, 21:40Версия для печати
Защитные маски с принтами по мотивам творчества Казимира Малевича выпустил Государственный Русский музей. На черно-белых защитных изделиях изображен человек с картины «Спортсмены».
«Разница лишь в том, что на оригинальном полотне четыре человека стоят близко друг к другу. Но в нынешних реалиях персонажи Малевича держат дистанцию», – поясняют в учреждении.
Фото: скриншот из группы https://vk.com/rusmuseum
Маски можно выбрать в черном или белых цветах. Изделия выполнены из хлопка и фильтр-медицинской ткани. Также музей выпустил сувенирную линейку сумок в стилистике Малевича.
Фото: virtualrm.spb.ru/
Картину «Спортсмены» Казимир Малевич написал в 1930-1931 году. Полотно хранится в Русском музее.
«Фонтанка.ру»
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