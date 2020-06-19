«Держи дистанцию». Русский музей выпустил маски по мотивам Малевича

Защитные маски с принтами по мотивам творчества Казимира Малевича выпустил Государственный Русский музей. На черно-белых защитных изделиях изображен человек с картины «Спортсмены».

«Разница лишь в том, что на оригинальном полотне четыре человека стоят близко друг к другу. Но в нынешних реалиях персонажи Малевича держат дистанцию», – поясняют в учреждении.





Фото: скриншот из группы https://vk.com/rusmuseum Фото: скриншот из группы https://vk.com/rusmuseum

Маски можно выбрать в черном или белых цветах. Изделия выполнены из хлопка и фильтр-медицинской ткани. Также музей выпустил сувенирную линейку сумок в стилистике Малевича.





Фото: virtualrm.spb.ru/ Фото: virtualrm.spb.ru/

Картину «Спортсмены» Казимир Малевич написал в 1930-1931 году. Полотно хранится в Русском музее.

«Фонтанка.ру»