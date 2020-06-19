«Тип с трагедией в сердце». Борис Гребенщиков рассказал, почему его новый альбом не выйдет под именем «Аквариума»
Русская служба BBC опубликовала текст Бориса Гребенщикова, в котором тот рассказывает, в чем видит свою роль в искусстве, и чем различаются его «ипостаси». На днях у артиста выходит новый альбом, пластинка называется «Знак огня», и авторство на ней будет обозначено «БГ», а не «Аквариум» — как и на двух предыдущих альбомах группы.
«БГ в данном случае — псевдоним "Аквариума", маска», — говорит сам Гребенщиков. И тут же задается вопросом, «кто же такой — этот БГ», «что же это за тип с трагедией в сердце»?
Музыкант рассуждает о том, чем отличается восприятие мира через призму трагедии, свойственное ему самому.
Фото: Мария Плешкова; архив БГ
«Если "Аквариум" всегда был поиском и нахождением неожиданного чуда, то его ипостась, именуемая БГ, — это простая и прямая передача от сердца к сердцу, исповедь, покаяние, признание, вырвавшееся вопреки всякому здравому смыслу», — делает вывод Гребенщиков, добавляя, что «одно невозможно без другого».
Напомним, работа над «Знаком огня» шла два года — хотя само название появилось совсем недавно. Альбом выйдет сначала на цифровых платформах, а затем на CD и виниле.
«Фонтанка.ру»
Чем заняться 19–21 июня: Венеция в коробочке, спектакль с Алисой Фрейндлих, рэп в автокинотеатре, балет в квартирах артистов
Новости
-
-
19 июня 2020 - «Тип с трагедией в сердце». Борис Гребенщиков рассказал, почему его новый альбом не выйдет под именем «Аквариума»
-
19 июня 2020 - Нобелевский лауреат Боб Дилан выпустил первый оригинальный альбом за 8 лет
-
19 июня 2020 - Мариинский театр примет зрителей впервые за три месяца. На концертах их ждут измерение температуры и шахматная рассадка
-
18 июня 2020 - «Ну, погоди!» показал новых персонажей. Тима, Шу и Улю пролоббировал курорт
-
17 июня 2020 - «Коронавирусные хаотичности в тюремных настроениях». Пандемия вдохновила финского композитора на 339-ю симфонию
Статьи
-
18 июня 2020, 10:52Благодаря карантину стриминговые сервисы перетянули на себя весь прокат. Теперь онлайновый ассортимент полного метра не отличить от театрального репертуара: рискованный артхаус, бойкие боевики, эффектные блокбастеры. Примерно то же, что обычно показывают на большом экране — только дома. Кинообозреватель «Фонтанки» рассказывает о лучших новинках июля.
-
17 июня 2020, 10:00Провести премьеру трейлера в стрелялке, дать живым актерам управлять персонажами симулятора в прямом эфире, самому влезть в пейзаж апокалипсиса и читать там рэп среди летающих вокруг игроков-поклонников. Режиссеры и продюсеры один за другим вводят традиционные форматы представлений в компьютерные игры. «Фонтанка» собрала выдающиеся примеры и поговорила с участниками процесса.
-
14 июня 2020, 11:56Как госслужащий не ходил в офис шесть лет, и этого никто не заметил; чем бредовая работа отличается от дерьмовой, и почему делают её не только бюрократы. Публикуем фрагмент из книги, которая ответит на все эти вопросы.
-
11 июня 2020, 10:57«Манеж» вместил 80 лет нашей истории глазами иностранцев и теперь ждет разрешения на открытие выставки. Фотографии иностранных репортеров международного агентства Magnum показывают Советский Союз и Россию с 1940-х и до эпидемии коронавируса.
-
03 июня 2020, 13:31
-
-
-
01 июня 2020, 13:15
-