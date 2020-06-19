«Тип с трагедией в сердце». Борис Гребенщиков рассказал, почему его новый альбом не выйдет под именем «Аквариума» Версия для печати Tweet

Русская служба BBC опубликовала текст Бориса Гребенщикова, в котором тот рассказывает, в чем видит свою роль в искусстве, и чем различаются его «ипостаси». На днях у артиста выходит новый альбом, пластинка называется «Знак огня», и авторство на ней будет обозначено «БГ», а не «Аквариум» — как и на двух предыдущих альбомах группы.

«БГ в данном случае — псевдоним "Аквариума", маска», — говорит сам Гребенщиков. И тут же задается вопросом, «кто же такой — этот БГ», «что же это за тип с трагедией в сердце»?

Музыкант рассуждает о том, чем отличается восприятие мира через призму трагедии, свойственное ему самому.





Фото: Мария Плешкова; архив БГ Фото: Мария Плешкова; архив БГ

«Если "Аквариум" всегда был поиском и нахождением неожиданного чуда, то его ипостась, именуемая БГ, — это простая и прямая передача от сердца к сердцу, исповедь, покаяние, признание, вырвавшееся вопреки всякому здравому смыслу», — делает вывод Гребенщиков, добавляя, что «одно невозможно без другого».

Напомним, работа над «Знаком огня» шла два года — хотя само название появилось совсем недавно. Альбом выйдет сначала на цифровых платформах, а затем на CD и виниле.

«Фонтанка.ру»