Нобелевский лауреат Боб Дилан выпустил первый оригинальный альбом за 8 лет

79-летний певец, музыкант, лауреат Нобелевской премии по литературе, «Оскара» и 12 «Грэмми», Боб Дилан выпустил мини-альбом своих новых песен. Со времени выхода предыдущей оригинальной пластинки прошло восемь лет.

В новом альбоме, который называется Rough and Rowdy Ways, — 10 записей, их можно прослушать на YouTube или приобрести на других платформах. Информация о выходе сборника появилась 19 июня в социальных сетях музыканта.

«В отличие от многих артистов, отреагировавших на пандемию с какой-то послушной нежностью — «Позвольте мне помочь с моей песней!» — Дилан решил не предлагать утешения и не стал намекать на солидарность, — пишет The New Yorker. — В своих текстах он либо странно шутит, либо действует холодно, с презрением, как в «It ain’t me babe» (песня Дилана 1964 года — прим.ред.)

Боб Дилан — одна из самых влиятельных фигур в американской музыке, голос 1960-х, чьи песни становились гимнами движений за гражданские права движение против войны во Вьетнаме. Он был введен в Зал славы рок-н-ролла, награжден Пулитцеровской премией и Нобелевской премией по литературе.

«Фонтанка.ру»