«Ну, погоди!» показал новых персонажей. Тима, Шу и Улю пролоббировал курорт
Культовый советский мультфильм «Ну, погоди!» при перезапуске в 3D получит новых героев — барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю. На киностудии признают, что появление этих героев — «не случайно»: его инициировал один из российских курортов. Эти животные проживают в его географической местности, а черты характеров новых персонажей — «соответствуют ценностям бренда». Также в мультфильме появятся узнаваемые локации площадки и предлагаемые ею развлечения. Впрочем, на киностудии подчёркивают, что «интеграция партнера в сериал не будет носить рекламный характер».
«Мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей, — рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская. — Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь».
Ожидается, что премьера обновленного мультфильма выйдет в 2020 году, в первом сезоне будет 26 эпизодов по 7 минут.
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