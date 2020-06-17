«Коронавирусные хаотичности в тюремных настроениях». Пандемия вдохновила финского композитора на 339-ю симфонию
17 июня 2020, 19:45Версия для печати
Финский композитор и дирижер Лейф Сегерстам, известный своей творческой плодовитостью, написал 339-ю симфонию. Произведение он назвал «Коронавирусные хаотичности в тюремных настроениях». Партитура выложена на сайте Music Finland.
Исполнение сочинения, написанного в мае 2020 года, займет 16 минут — если, конечно, вы сможете разобрать, что написано в нотах: почерк композитора не отличается разборчивостью.
фрагмент партитуры
Фото: nuotisto.s3-eu-west-1.amazonaws.com
Лейф Сегерстам неоднократно выступал в петербургской филармонии. За свой долгий творческий путь (дирижеру 76 лет) он в разные годы возглавлял Симфонический оркестр Венского радио, Симфонический оркестр Финского радио, Датский национальный симфонический оркестр, Хельсинкский филармонический оркестр и другие коллективы.
«Фонтанка.ру»
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