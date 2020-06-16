Фестиваль рок-клуба, клипы 90-х, записи Джоанны Стингрей: "АукцЫон" собрал старые записи в один эфир
Группа «АукцЫон» проводит ностальгический эфир на своем канале в YouTube. В него вошли съемки в студии Дома Радио, интервью, Фестиваль Ленинградского рок-клуба в 1987 году, видеоклипы 1990-х, передача «Музыкальный ринг», любительская съемка Джоанны Стрингрей в ДК «Невский» и другие выступления, интервью и телепередачи. Материала набралось на сутки с лишним трансляции — она началась вчера и закончится сегодня в 21.00. И, как сообщил директор группы Сергей его Васильев «Фонтанке», вечером в субботу, 20 июня, поклонники смогут увидеть повтор эфира ( начало планируется на 19.00, но время может измениться).
Напомним, это не единственное событие, связанное с группой «АукцЫон» в ближайшие дни. 19 июня группа выступит онлайн с песнями со своего нового альбома «Мечты». Концерт будет проходить на «Мосфильме», а слушатели смогут попасть на него виртуально — при покупке билетов.
«Фонтанка.ру»
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