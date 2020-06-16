Церемония премии BAFTA «уехала» вслед за «Оскаром» на апрель
Одна из наиболее значительных мировых премий в области кинематографа — премия Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA — сменила время проведения вслед за своим «старшим братом» – премией «Оскар». Церемония хоть и проводится обычно в преддверии главной кинопремии мира, — но интервал между ними решили не увеличивать. BAFTA пройдет за две недели до премии американской киноакадемии — 11 апреля.
«Перенос с прежде анонсированной даты 14 февраля — признание влияния мировой пандемии», — говорится в сообщении организаторов, которое цитирует Variety .
Напомним, 15 июня стало известно о том, что премия «Оскар» в 2020 году пройдет вместо 28 февраля 25 апреля, номинантов объявят 15 марта. По лауреатам премии BAFTA зачастую судят, кто победит на «Оскаре».
"Фонтанка.ру"
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