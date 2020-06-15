«С сожалением сообщаем». В парках напомнили, что в ближайшее время посетителей не пустят

Администрации сразу нескольких парков разного подчинения 15 июня напомнили, что в ближайшее время пройтись по дорожкам и вдохнуть лесную прохладу петербуржцам «не светит».

«Друзья, с сожалением сообщаем, что в ближайшие дни не сможем открыть Екатерининский и Александровский парки, которые закрыты согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга, — рассказали в ГМЗ «Царское Село». — Музей имеет право это сделать только после соответствующего разрешения Администрации города».

В учреждении культуры не смогли назвать конкретную дату открытия, пообещав сообщить о ней дополнительно, как только появится ясность. И напомнили о возможности приобрести билеты с открытой датой.

Не открываются и парки в центре города — притом, что окружающие их улицы уже давно заполнены прохожими. Остаются закрытыми Михайловский и Летний сады.

«В открытии мы зависим от города, в том числе получаем информацию от Роспотребнадзора, как будет вестись прием посетителей, и какие ограничения будут в самих садах, когда они откроются», — сообщили «Фонтанке» в Русском музее.

Сходное объявление выложили и в ЦПКиО, уточнив, что парк не только закрыт для прогулок или занятий спортом — невозможен даже сквозной проход через его территорию. Естественно, отменены мастер-классы, балы и экскурсии.

«Парк закрыт для доступа посетителей по 28 июня 2020 года включительно», — уточняется на сайте.

Напомним, 13 июня Смольный снял ряд ограничений. В частности, с 15 июня была разрешена работа мебельных магазинов, библиотек и архивов, риэлтерских организаций, парикмахерских и отдельных городских бань, мастерских по ремонту велосипедов и ряда других организаций.

Ранее минкульт разрешил работу федеральных музеев-заповедников с 16 июня, но Петербурга это не коснулось. Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что федеральные музеи-заповедники и парки в Северной столице откроются лишь в июле.

«Фонтанка.ру»