«С сожалением сообщаем». В парках напомнили, что в ближайшее время посетителей не пустят
Администрации сразу нескольких парков разного подчинения 15 июня напомнили, что в ближайшее время пройтись по дорожкам и вдохнуть лесную прохладу петербуржцам «не светит».
«Друзья, с сожалением сообщаем, что в ближайшие дни не сможем открыть Екатерининский и Александровский парки, которые закрыты согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга, — рассказали в ГМЗ «Царское Село». — Музей имеет право это сделать только после соответствующего разрешения Администрации города».
В учреждении культуры не смогли назвать конкретную дату открытия, пообещав сообщить о ней дополнительно, как только появится ясность. И напомнили о возможности приобрести билеты с открытой датой.
Не открываются и парки в центре города — притом, что окружающие их улицы уже давно заполнены прохожими. Остаются закрытыми Михайловский и Летний сады.
«В открытии мы зависим от города, в том числе получаем информацию от Роспотребнадзора, как будет вестись прием посетителей, и какие ограничения будут в самих садах, когда они откроются», — сообщили «Фонтанке» в Русском музее.
Сходное объявление выложили и в ЦПКиО, уточнив, что парк не только закрыт для прогулок или занятий спортом — невозможен даже сквозной проход через его территорию. Естественно, отменены мастер-классы, балы и экскурсии.
«Парк закрыт для доступа посетителей по 28 июня 2020 года включительно», — уточняется на сайте.
Напомним, 13 июня Смольный снял ряд ограничений. В частности, с 15 июня была разрешена работа мебельных магазинов, библиотек и архивов, риэлтерских организаций, парикмахерских и отдельных городских бань, мастерских по ремонту велосипедов и ряда других организаций.
Ранее минкульт разрешил работу федеральных музеев-заповедников с 16 июня, но Петербурга это не коснулось. Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что федеральные музеи-заповедники и парки в Северной столице откроются лишь в июле.
«Фонтанка.ру»
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