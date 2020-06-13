В игре Minecraft появилась копия БДТ. В виртуальном театре покажут первый Minecraft-спектакль в России
Большой драматический театр обзаведется еще одной сценой: копия основного здания театра появилась в игровой вселенной Minecraft. Здесь 14 июня пройдет премьера спектакля «Вишневый сад» по мотивам пьесы Антона Чехова. Постановщик — молодой режиссер Эдгар Закарян.
В спектакле примут участие Ирина Патракова, Виктор Княжев, Максим Бравцов и Алексей Фурманов. Артисты БДТ вместе с ботом-зомби будут в реальном времени играть и озвучивать своих персонажей. Спектакль продлится 15 минут и станет первой постановкой в серии Minecraft-спектаклей по мотивам произведений из школьной программы.
Прежде чем прозвенит третий звонок и поднимется занавес, игроки и зрители получат возможность погулять по виртуальному БДТ и увидеть его прославленные интерьеры. Копию здания на Фонтанке, 65 выстроили в игровой вселенной игроки Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова.
«Зрительный зал в знаменитом синем цвете БДТ, греческий зал, парадная лестница… путешествовать по виртуальному театру оказывается так же увлекательно, как и по знаменитому зданию на Фонтанке, 65. А в 21.00 прозвучит третий звонок, в зрительном зале потухнет свет, откроется занавес и зрители увидят на сцене краткую версию «Вишневого сада», ироничный, но достоверный brief знаменитой пьесы» , — говорится в аннотации к спектаклю.
Чтобы зайти в БДТ в Minecraft, обладателям лицензионной версии игры Minecraft Java необходимо скачать лаунчер на сайте bdtdigital.ru, а затем выполнить стандартную процедуру установки. Лаунчер будет доступен для скачивания 14 июня с 11:00 до 20:00. Сервер БДТ откроется в 20:50, с этого момента игроки смогут погулять по театру, зайти в зрительный зал и посмотреть спектакль. Количество мест в виртуальном театре ограничено — его сможет посетить 90 игроков.
Также спектакль будет транслироваться для всех желающих на странице БДТ «ВКонтакте» и на Youtube-канале театра. Начало в 21.00.
Алёна Палатченко, специально для «Фонтанки.ру»
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