Чем заняться 12 – 14 июня: концерты «Арии», BTS и соратника Линдеманна, Нетребко и Мацуев, биохакинг, Богомолов и детский Zoom-спектакль

В эти выходные уличите Змея Горыныча в своих несчастьях, посмотрите «металический стрим года» и поддержите музыку Ямайки, ухватите корни конспирологических теорий и подтяните английский прямо в театре.

«Русская матрица» ко Дню России

12 июня, 19.00, 18+

«Драматическую поэму по отечественной мифологии» поставил в Театре имени Ленсовета режиссер Андрей Прикотенко. Поставил так, что спектакль «Русская матрица» был номинирован «Золотую маску». «Русские былины, сказки, легенды, на первый взгляд, — это набор разрозненных произведений, но, охватывая их целостным взглядом, мы получаем впечатление единой национальной мифологии», — считает он. Так что смотрите спектакль и ищите, кто наследил в вашей судьбе в большей степени — Баба Яга, Змей Горыныч или все-таки Иван-дурак.

«Русская матрица» будет доступна сутки. Просмотр — в группе театра.





«Точка невозврата» русского рока

12 июня, 16.00, 18+

Группа-легенда российской сцены, «Ария» решилась на онлайн-концерт. Поддержать ветеранов получится только виртуально, но готовьтесь ронять слезы. Вас ждут баллады и общение с кумирами.

Трансляция пройдет на канале коллектива.

«Скромность и прозрачное платье»

12 июня, 19.00, 18+

МХТ им. Чехова представляет премьеру видеоверсии спектакля Константина Богомолова «Дракон» по знаменитой пьесе Шварца. Беседа со зрителем пойдет «Не о власти. Не о любви. Не о деньгах». А о том, что «ночь яснее дня, безумие — самый разумный выбор, когда ничего нельзя поделать…». Ну и… «лучшее украшение девушек — это скромность и прозрачное платье». Если заинтригованы — welcome. Тем более что в постановке 2017 года играл сам Олег Табаков.

Показ пройдет на канале театра.





Pain от соратника Тиля Линдеманна

12 июня, 20.00, 0+

Шведский мультиинструменталист Петер Тегтгрен — звезда тяжелой музыки по двум причинам. Название одной из них — Lindemann, это группа Тилля Линдеманна, фронтмена Rammstein. А имя второй, актуальной в случае этого эфира, — Pain. Сценой бесплатного онлайн-концерта станет The Abyss Studio, где много кто писался из славных представителей жанра. Бонусом — ответы на вопросы поклонников.

Просмотр — на платформе Lookport.

«Большая тройка» от Cirque du Soleil

12 июня, 22.00, 0+

Cirque du Soleil уже не первую неделю предлагает «что-то особенное». В этот раз «особенное» — значит раннее: три классических постановки этого невероятного театра, «большая тройка» — Nouvelle Expérience, Saltimbanco и Cirque Réinventé — предстанут в своих лучших моментах. Шоу-попурри «уложат» в 60 минут. Обещают много красок, эмоций и классические цирковые элементы — «все, как вы любите!»

Посмотреть представление можно на YouTube-канале цирковой компании.





«Металический стрим года»

12 июня, 24.00, 18+

Изначально в эту дату должен был стартовать летний этап «Металичского тура года» с участием групп Megadeth, Lamb of God, Trivium и In Flames. Но, как мы все знаем, многое пошло не так. Теперь поклонникам тяжелой музыки предложили на замену «Металический стрим года». Среди «фишек» — «секретное шоу» Megadeth образца 2016 года, февральский сет Lamb of God, эксклюзивные интервью и благотворительная продажа мерча.



Поностальгировать о несбывшемся можно на сайте.

Английский с «братом» Шерлока — язык и театр

До 18 июня, 21.00, 16+

Проект Театр HD жив и с нами, несмотря на коронавирус. Только теперь смотреть его постановки стало еще удобнее — из дома. До 18 июня, например, можно поизучать английский с носителем — посредством постановки Nottingham Playhouse с Марком Гэтиссом в заглавной роли. Пьеса — нашего современника Алана Беннетта. Георг III запомнился как один из безумных королей Великобритании — к старости он впал в тяжелую форму деменции, оглох и ослеп. Тем не менее сюжет о безумце во главе страны вдохновлял творческих людей, писавших музыку, пьесы и снимавших фильмы. Режиссер спектакля — Адам Пенфорд.

Показ пройдет здесь.

Анна Нетребко и Ильдар Абдразаков в Мет

13 июня, с 02.30-15 июня, до 01.30, 12+

Метрополитен-опера в эти выходные повторяет свой гала-концерт, состоявшийся 25 апреля. Это был первый онлайн-гала в ее истории, и в нем приняли участие Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Йонас Кауфман, Соня Йончева и другие оперные звезды. Солисты, выступавшие на сцене Мет, а также оркестранты и хористы, выходили в эфир с разных концов света.

Запись будет доступна здесь.

Первый ZOOM-спектакль для детей

13 июня в 17.00, 14 июня в 13.00, 3+

Даже если вы сидите, уставившись в одну точку, она может стать точкой приложения усилий для начала чудес. Так случилось в театре Karlsson Haus, где придумали ZOOM-спектакль для детей «Кто там? Или день рождения лошади». Спектакль показывают и рассказывают Виктор Клочко и Михаил Шеломенцев, а с вас — при желании — пара карандашей и кусочек пластилина. Продолжительность — 40 минут.

Подробности и билеты — в группе.





Денис Мацуев и камерные музыканты

13 июня, 17.00, 18+

Пианист Денис Мацуев даст концерт камерной музыки, и не один — а с известными представителями жанра, среди которых — Елисей Мысин (фортепиано), Александра Довгань (фортепиано), Иван Бессонов (фортепиано), Борис Андрианов (виолончель) и Гайк Казазян (скрипка). В программе — произведения Роберта Шумана, Сергея Прокофьева, Клода Дебюсси, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига Бетховена, Сергея Рахманинова, Камиля Сен-Санса и Дмитрия Шостаковича.

Концерт покажут в Okko.





Экспрессионизм страны Советов

13 июня, 18.00, 18+

«Кабинет доктора Калигари» — наверное, первая ассоциация со словом «экспрессионизм» у любого, кто знаком с историей кино. А что было у нас? Теперь можно прочесть в книге «Советский экспрессионизм: От Калигари до Сталина». А сначала — узнать о ней из онлайн-встрече. В лектории «Порядка слов» принимают участие киноведы Евгений Марголит, Олег Ковалов, Марианна Киреева и Петр Багров. Обещают, что это исследование — первое в своем роде.

Встреча проходит в Zoom, регистрация — здесь.

СКА в поддержку музыкального образования Ямайки

14 июня, 01.00, 18+

Что может быть более расслабляющим, чем музыка СКА? Чтобы эта радость не заканчивалась, организаторы проводят «карантинный выпуск» Supernova Ska Festival. Аж 70 СКА-групп с пяти континентов примут участие в стриме. А цель его — поддержка музыкального образования и, следовательно, СКА-музыки на ее родине — Ямайке. Среди хедлейнеров называют Less Than Jake, The Suicide Machines, The Pietasters, The Toasters и Buck-O-Nine.

Трансляция будет здесь.

Легенды K-pop

14 мая, 12.00, 18+

Еще одно событие, которого ждет большая часть планеты, — онлайн-концерт корейского бойз-бэнда BTS. Послушать его можно будет платно, но, по крайней мере, это 90-минутное представление, которое анонсировали буквально везде — от сайта Grammy до Rolling Stone. Видимо, must see.

Для просмотра используется платформа музыкантов weverse.io.





Big Data, биохакинг и 5G

14 июня, 16.00, 16+

В эпоху коронавируса особо по барам не поскачешь — а вот интеллектуальная часть модного фестиваля Science Bar Hopping осталась, и даже ого-го как. В этот раз собрали «сливки» — самые обсуждаемые темы. Научный руководитель центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ, профессор Сеченовского университета Михаил Лебедев расскажет, «Как нейроинтерфейсы расширяют возможности мозга». Руководитель Центра компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей Дмитрий Лаконцев — «Как связь 5G изменит российскую экономику». Основатель Open Data Science Алексей Натекин — о том, как работают большие данные. Космонавт-испытатель Марк Серов — о будущем частной космонавтики и том, что изменит полет Crew Dragon. В общем, программа насыщенная.

Трансляция пройдет в паблике «ВКонтакте», но организаторы просят регистрироваться на интересующие вас лекции.





Покорение вершин конспирологии

14 июня, 20.00, 18+

Еще одна встреча в лектории «Порядка слов» — лекция социального антрополога из РАНХиГС Александры Архиповой «Как рождаются и умирают слухи: какие конспирологии самые популярные среди россиян сейчас и почему». Собственно, собирать небылицы и разбираться в их истоках — работа этого автора. Откуда все это берется и почему именно сейчас — расскажут в Zoom.

Регистрация по ссылке.





Открытие автокинотеатра «Фара»

12 июня, 23.00, возрастное ограничение уточняйте для каждого фильма

Ну и, для разнообразия, одно мероприятие в оффлайне. С 12 июня возобновляет работу автокинотеатр «Фара». Как понятно из названия, смотреть фильмы нужно будет из своей машины и вокруг нее особо не гулять. Уже есть расписание: показы будут начинаться в 23.00 и 01.00. Демонстрируют фильмы «Пышка», «Лофт», «За бортом», «Темные воды», «Свадебный год» и «Страшные истории для рассказа в темноте». Конечно, это не первая инициатива создать автокинотеатр, и «Фонтанка» уже рассказывала об этом виде досуга. Но стоит отметить тенденцию.

Подробности — в группе.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»