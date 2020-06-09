Губернатор анонсировал фестиваль в Мариинском театре. Но там пока не в курсе

Губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью «ТАСС» рассказал об «образцово-показательном мероприятии в сфере культуры», которое пройдет в Мариинском театре 20 июня. По его словам, планируется «знаменитый петербургский фестиваль «Звезды белых ночей», и он будет организован «с учетом новых требований» — безопасного расстояния между зрителями и между музыкантами, и даже контроля использования средств индивидуальной защиты.

Однако в Мариинском театре, куда «Фонтанка» обратилась за комментарием, оказались не в курсе предстоящего грандиозного события. Впрочем, там допустили, что решение было принято Валерием Гергиевым совместно с губернатором города непосредственно перед его беседой с журналистами, и информация еще не успела поступить в театр.

Напомним, фестиваль «Звезды белых ночей» — центральное мероприятие музыкального сезона, которое длится не один месяц, — планировалось провести с 17 мая по 26 июля. В программе заявлялись спектакли с Анной Нетребко, Пласидо Доминго, Дианой Вишнёвой, Юсифом Эйвазовым и другими звёздами. Однако непосредственно перед датой открытия театр был вынужден объявить о переносе на неопределенный срок.

«Фонтанка.ру»