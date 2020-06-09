Россияне выйдут на свободу под Кипелова. Составлен саундтрек жизни после изоляции
«Яндекс.Музыка» составила «саундтрек жизни без ограничений» по итогам опроса своих слушателей. Плейлист начинается с песни Кипелова «Я свободен».
Среди других хитов, которые называли пользователи, — I Want To Break Free из фильма «Богемская рапсодия» группы Queen и их же We Are The Champions, Stayin' Alive группы Bee Gees, звучавшая в сериале «Шерлок», и песня Feeling Good от Michael Bublé. Из русскоязычных композиций слушатели выделили прежде всего «Пойдем на улицу!» группы «Тараканы!», «Летние вечера» группы «Дайте танк», «Улицы ждали» ZOLOTO, полюбившийся своим балконным клипом хит «Плачу на техно» Cream Soda и «Хлеб», а также «Видели ночь» Zdob si Zdub.
Как уточняет «ТАСС», в опросе приняли участие больше тысячи человек в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России. Пользователи также указывали, к каким занятиям они хотят вернуться в первую очередь. Люди называли прогулки с друзьями и семьей, походы в бары и рестораны, а также на вечеринки, и в кино. Также лидировали возвращение на работу под трек Макса Коржа «Горы по колено», поездки на шашлыки — под «Шашлындос» группы «Хлеб», и даже путешествие из Москвы во Владивосток на поезде — под «Железо поет» группы Flёur.
Среди других пожеланий россиян, выходящих из самоизоляции, — «просто идти не прекращая», «уйти в лес и горы с палаткой», «прокатиться на общественном транспорте» и «навестить бабушку».
«Фонтанка.ру»
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