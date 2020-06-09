Эрмитаж начнет оживлять свои картины по четвергам: мистерии артистов разных стран можно будет посетить вживую

09 июня 2020, 13:35
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Эрмитаж дал старт новому международному проекту «Флора», участниками которого станут писатели Татьяна Толстая, Евгений Водолазкин, Ольга Седакова, авторы из Великобритании, Австрии, Белоруссии, иранский режиссёр-мультипликатор и другие. Всех их объединили режиссер Жаклин Корнмюллер и продюсер и драматург Петер Вольфф.

«Флора» — серия перформансов по мотивам произведений музея. В их исполнении будут задействованы два десятка актеров, танцоров и других исполнителей, а также публика: перформансы сыграют вживую, на них можно приобрести отдельные билеты.



Фото: hermitagemuseum.org

«Замысел состоит в том, что знаменитые и очень модные мировые писатели выбирают себе картины в Эрмитаже, пишут о них эссе, артисты и музыканты на основании этих эссе сочиняют перформансы, которые исполняются в Эрмитаже. Это будет очень интересный пример того, как мы придаем новую литературную жизнь живописи и новую живописно-музейную жизнь литературе», — рассказывает о программе Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

Идея не оригинальна: уже несколько лет подобный проект «Ганимед» идет в Художественно-историческом музее Вены.

Перформансы будут проходить в Эрмитаже в октябре и ноябре, вечерами четвергов.

«Фонтанка.ру»

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