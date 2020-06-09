Эрмитаж начнет оживлять свои картины по четвергам: мистерии артистов разных стран можно будет посетить вживую Версия для печати Tweet

Эрмитаж дал старт новому международному проекту «Флора», участниками которого станут писатели Татьяна Толстая, Евгений Водолазкин, Ольга Седакова, авторы из Великобритании, Австрии, Белоруссии, иранский режиссёр-мультипликатор и другие. Всех их объединили режиссер Жаклин Корнмюллер и продюсер и драматург Петер Вольфф.

«Флора» — серия перформансов по мотивам произведений музея. В их исполнении будут задействованы два десятка актеров, танцоров и других исполнителей, а также публика: перформансы сыграют вживую, на них можно приобрести отдельные билеты.





Фото: hermitagemuseum.org Фото: hermitagemuseum.org

«Замысел состоит в том, что знаменитые и очень модные мировые писатели выбирают себе картины в Эрмитаже, пишут о них эссе, артисты и музыканты на основании этих эссе сочиняют перформансы, которые исполняются в Эрмитаже. Это будет очень интересный пример того, как мы придаем новую литературную жизнь живописи и новую живописно-музейную жизнь литературе», — рассказывает о программе Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

Идея не оригинальна: уже несколько лет подобный проект «Ганимед» идет в Художественно-историческом музее Вены.

Перформансы будут проходить в Эрмитаже в октябре и ноябре, вечерами четвергов.

«Фонтанка.ру»