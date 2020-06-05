Скончался народный артист России Михаил Кокшенов
Советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист, народный артист России Михаил Кокшенов скончался в Москве 4 июня в возрасте 83 лет. Несколько лет назад он перенес инсульт, и с тех пор на публике не появлялся. О его смерти сообщила в «Фейсбуке» Любовь Воропаева.
Фото: скриншот фильма «Русский бизнес»
Михаил Кокшенов был выдающимся актером комического амплуа, игравший глуповатых простаков. Он неоднократно снимался в комедиях Леонида Гайдая, ролями в которых запомнился всей стране, – от роли любовника в «Забавном приключении» из сборника новелл «Не может быть!» до мафиозо Кравчука с черным ухом из «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Помимо фильмов, снимался в «Ералаше».
Всего Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, в 1990-е пробовал себя в качестве режиссера («Русский бизнес», «Русское чудо»), в начале 2000-х снимался в рекламе в образе «мастера по вызову».
Его театральная карьера была связана с московским Академическим театром имени Владимира Маяковского, Московским театром миниатюр и Театром-студией киноактера.
«Фонтанка.ру»
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