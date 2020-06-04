«Это существенно меняет диспозицию». В Смольном объяснили, какие культурные проекты поддержат в коронавирусный год
Смольный готов потратить 655 миллионов рублей на поддержку социально ориентированных НКО, работающих в сфере культуры, в 2020 году. Петербург впервые выделит деньги онлайн-проектам и позволит компенсировать с помощью субсидий расходы на коммунальные услуги и зарплаты. «Это существенно меняет диспозицию», — заявил 4 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург» зампредседателя комитета по культуре Александр Воронко.
«Любая социально ориентированная НКО, которая работает в сфере культуры, может подать соответствующую заявку. Мы принимаем их до 22 июня, а до конца месяца проводим конкурс. Комиссию возглавляет председатель комитета по культуре Константин Эдуардович Сухенко, туда входят 25 человек, в том числе депутаты, деятели искусства, — сообщил Воронко. — 655 миллионов рублей будут разыграны максимально эффективно — на радость петербуржцам — и, как мы надеемся, гостям нашего города».
Извещение о конкурсе уже вывешено на сайте ведомства. Нужные документы придётся подавать лично, однако «процедура сбора упрощена», пообещал чиновник. «Организаций, с которыми мы постоянно сотрудничаем, порядка 100. 238 мероприятий мы поддержали в прошлом году. Думаю, в этом году их будет несколько меньше», — подчеркнул Воронко.
Среди возможных получателей поддержки он назвал проект «Фонтанки.ру» #безантракта, фестиваль балета Dance Open, театральный фестиваль «Точка доступа», рок-фестиваль «Окна открой», празднование 150-летия писателя Ивана Бунина и 105-летия актёра Георгия Жжёнова, спектакли негосударственных театорв.
Напомним, 3 июня губернатор Александр Беглов подписал постановление, в котором пообещал новые меры поддержки социально ориентированных НКО в сфере культуры. Они впервые смогут претендовать на финансовую помощь в организации онлайн-событий, возместить часть зарплаты сотрудников и коммунальных платежей.
«Фонтанка.ру»
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