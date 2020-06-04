КГИОП согласовал неоновую инсталляцию на Новой Голландии еще на три года

04 июня 2020, 18:15
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Неоновая инсталляция американской художницы Алиши Эггерт You are (on) an island остается на крыше «Дома 12» еще на три года. Об этом администрация культурной урбанизации сообщила в соцсетях .



Фото: официальная страница в Facebook

«Изначально мы планировали, что инсталляция пробудет с нами всего лишь год, но она так гармонично влилась в архитектурный ансамбль и стала новым символом острова, что мы попросили Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга разрешить нам оставить ее еще на некоторое время», – рассказали в «Новой Голландии».

Синяя вывеска — арт-объект с текстом-игрой слов, которую можно перевести как «Ты (на) остров(е)» была представлена на фестивале на острове Пикс в США, затем выставлялась в Сиднее, Мальте, Нью-Йорке и Майами. В мобильной версии — «прокатилась» по Великобритании. Нынешняя версия была создана специально для Петербурга и увеличена в размерах, чтобы ее было видно с площади Труда.

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