КГИОП согласовал неоновую инсталляцию на Новой Голландии еще на три года

Неоновая инсталляция американской художницы Алиши Эггерт You are (on) an island остается на крыше «Дома 12» еще на три года. Об этом администрация культурной урбанизации сообщила в соцсетях .





Фото: официальная страница в Facebook Фото: официальная страница в Facebook

«Изначально мы планировали, что инсталляция пробудет с нами всего лишь год, но она так гармонично влилась в архитектурный ансамбль и стала новым символом острова, что мы попросили Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга разрешить нам оставить ее еще на некоторое время», – рассказали в «Новой Голландии».

Синяя вывеска — арт-объект с текстом-игрой слов, которую можно перевести как «Ты (на) остров(е)» была представлена на фестивале на острове Пикс в США, затем выставлялась в Сиднее, Мальте, Нью-Йорке и Майами. В мобильной версии — «прокатилась» по Великобритании. Нынешняя версия была создана специально для Петербурга и увеличена в размерах, чтобы ее было видно с площади Труда.

«Фонтанка.ру»