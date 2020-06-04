Планетарий № 1 открывается для посетителей. Он объявил себя Храмом науки и технологий
Петербургский Планетарий № 1 на набережной Обводного канала намерен открыться для гостей 5 июня. Администрация площадки опирается на то, что в опросе в соцсетях посетители назвали её храмом науки и технологий. Тем временем, городские власти разрешили горожанам посещать культовые объекты, соблюдая меры безопасности.
«В Петербурге насчитывается более 268 храмов, а планетариев всего два (один старый и один новый). Почему мы удивляемся, что Илон Маск запускает одну за другой частные ракеты в космос, теперь уже с людьми, а отечественная космонавтика, к сожалению, не может нас ничем удивить и обрадовать последние тридцать лет? — прокомментировал «Фонтанке» руководитель пространства Евгений Гудов. — Мы хотели бы привлечь внимание к тому, что уже идет третий месяц с момента введения ограничений, а требуемой поддержки так и не было оказано. Как минимум, все социально значимые институты должны быть в равных условиях».
«Мы никоим образом не хотим ущемить чувства верующих, а просим, чтобы права тех, кто развивает науку, технологии, образование были должным образом соблюдены и ситуация со снятием ограничительных была максимально справедливой и логичной», — добавил руководитель планетария.
Фото: vk.com/planetarium1
Посещение планируют разрешить горожанам и гостям города до 55-ти — «строго при наличии маски и перчаток», которые выдаются на входе. В зале площадью в тысячу квадратных метров смогут одновременно находиться до 90 человек, что позволит соблюдать безопасное расстояние. «Стулья расставлены таким образом, чтобы посетители находились не менее чем в трёх метрах друг от друга, производится регулярная санитарная обработка поверхностей», — заявляют в планетарии.
Напомним, Планетарий № 1 открылся в 2017 году в старинном газгольдере — хранилище газа — на набережной Обводного канала. При пространстве создана библиотека и научно-техническая лаборатория SpaceLab. После начала пандемии коронавируса площадка ушла в самоизоляцию и начала выпускать защитные маски. «Фонтанка» включила планетарий в число наиболее пострадавших от COVID-19 частных культурных проектов Петербурга.
«Фонтанка.ру»
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