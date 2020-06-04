Николай Коляда пересел на курьерский велосипед. Его театр закрывается из-за пандемии
Известный екатеринбургский режиссёр и драматург Николай Коляда примерил на себя форму доставщика еды и оседлал курьерский велосипед. «Поехали!» — написал он в Facebook вечером 3 июня — вскоре после того, как заявил, что «Коляда-театр» может закрыться из-за экономических проблем.
«Можно готовить борщи и развозить», «Мне ЕДЫ ОТ КОЛЯДЫ!» — иронизируют подписчики в комментариях. Другие же просто ставят грустные смайлики.
Фото: Николай Коляда/facebook.com
Напомним, о возможном закрытии одного из самых известных в России частных театров Николай Коляда сообщил в начале июня. «У нас нет субсидий и живем мы за счет проданных билетов, давая по два-три спектакля в день, — заявил драматург в комментарии «Российской газете». — Я некоторое время пытался стримить и донатить, но содержать коллектив в 69 человек просто не на что. Артисты идут в курьеры и грузчики». Позже Николай Коляда сообщил, что получил помощь от государства для индивидуальных предпринимателей в размере 12,1 тыс. рублей.
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