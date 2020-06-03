«Неаполитанскому заливу» Айвазовского на Sotheby’s указали на крымский ландшафт, но продали вдвое дороже, чем собирались
Лидером «русских торгов» на аукционе Sotheby’s стало полотно Ивана Айвазовского «Неаполитанский залив» — за предмет из частной немецкой коллекции новый обладатель выложил 2,3 миллиона фунтов при эстимейте (предполагаемой цене) от 800 тысяч до 1,2 миллиона. Картина была интересна еще и тем, что она — одна из самых крупных работ этого автора, когда-либо продававшихся на этом аукционе: ее размеры — примерно полтора на два метра.
В каталоге отмечается, что Айвазовский рисовал свои пейзажи по памяти, формируя сюжет в воображении, словно поэму. Поэтому география была для него второстепенной. «Из-за теплого южного света и одежды персонажей этот вид оценивался как относящийся к югу Италии, но холмы в равной степени напоминают о родном для художнике Крыме», — говорится на сайте аукциона.
Фото: sothebys.com
Среди других ключевых лотов на аукционе называли портрет третьей жены Константина Маковского Марии Алексеевны Маковской (работу выставляла семья художника) и «Вид Москвы» Саврасова с Воробьевых гор. Однако они не нашли своих покупателей.
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