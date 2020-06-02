«Полосы для обгона» и «смотровые зоны». Эрмитаж открыл двери в Амстердаме
Эрмитаж-Амстердам начал принимать посетителей после временного закрытия из-за коронавируса. Для осмотра доступны четыре выставки — «Драгоценности! Блеск русского двора», «Портретная галерея XVII века», «Панорама Амстердам» (историческая, о развитии города) и выставка искусства аутсайдеров Woest. Причем экспозиция драгоценностей российской царской семьи, привезенная из Петербурга, должна была уже закрыться, но ее специально продлили до 20 сентября.
С 1 июня музей работает по новым правилам, которые перечислены на официальном сайте. Во-первых, теперь нельзя купить билет на входе — только по интернету, и только на строго определенную дату и время. Во-вторых, групповое посещение возможно только числом от 2 до 5 человек, и то, если эти люди представляют собой семью или живут вместе. В-третьих, по экспозиции проложен маршрут, который можно пройти только в одном направлении. Для сохранения безопасной дистанции в полтора метра на маршруте обозначены «полосы для обгона» и «смотровые площадки».
Аудиотуры теперь предлагается слушать с собственных устройств — они доступны в формате онлайн-приложений. В музейном магазине и ресторане не принимают наличные. И, естественно, людей с симптомами заболевания или контактировавших с таковыми просят остаться дома.
Напомним, 2 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что многие музеи в России уже начали работать, но массовый характер это примет с середины июля.
«Фонтанка.ру»
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