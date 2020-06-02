«Окно в Европу» «прорубят» в декабре — выборгский киносмотр проведут, когда утихнет вирус
Фестиваль российского кино «Окно в Европу», традиционно проходящий в Выборге летом, переносится на декабрь. Информация об этом появилась 2 июня в группе фестиваля.
«Из-за вынужденных карантинных мер и многие кинокомпании не смогли вовремя завершить работу над проектами, — аргументировали организаторы свое решение. — Но к декабрю, мы надеемся, все невзгоды будут уже позади, вирус утихнет, а фильмы будут завершены».
Также в администрации сообщили о продлении отборочного тура до 1 октября.
Новые даты мероприятия — с 16 по 22 декабря — обоснованы не только ситуаций, но и историей фестиваля: в первый раз, в 1993 году, он проводится именно в декабре.
Кинофестиваль «Окно в Европу» ставит своей целью продвижение новых российских фильмов. Среди его идеологов называют режиссера Марлена Хуциева и композитора Микаэла Таривердиева. Президент фестиваля — Армен Медведев. На фестивале проходят конкурсы игровых полнометражных фильмов, неигровых полнометражных и короткометражных фильмов, анимации в полном и коротком метре, а также конкурс «Выборгский счет», в котором участвуют все фильмы игрового конкурса и ленты-победители других российских киносмотров. Победителю вручается приз — «Золотая ладья».
«Фонтанка.ру»
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