Метрополитен-опера откроется только в новогоднюю ночь
Крупнейший мировой театр Метрополитен-опера объявил об отмене всех осенних представлений. В администрации учреждения надеются на возобновление работы к новогодней ночи. Нынешний перерыв в работе стал самым долгим за ее более чем вековую историю.
Как сообщает Нью-Йорке Таймс, многим сотрудникам Мет не платят зарплат с марта (за исключением медицинских расходов) — в том числе хору и оркестру. В то же время музыканты получают пособие по безработице ( 600 долларов в неделю) — но и эта мера, принятая Конгрессом, рассчитана только до конца июля.
Потери доходов в Метрополитен оценивают в 100 миллионов долларов, частично эту сумму компенсирует экстренный фандрайзинг.
«Совершенно очевидно, что социальное дистанцирование и большая опера — несовместимы, — заявил директор компании Питер Гелб. — И речь не только об аудитории, но и об артистах. Нельзя сажать в яму оркестр, а артистов и хор — размещать на сцене Мет вблизи друг от друга».
Кроме того, по его словам, непрактично давать представления для четырех-пяти сотен человек при вместимости зала в 3800 мест. Непонятно и то, как организовывать вход-выход зрителей.
Коронавирус уже унес две жизни сотрудников оперы — скрипача и помощника дирижера.
«Фонтанка.ру»
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