С оркестром сможет сыграть каждый: появился сайт с «минусовками» для начинающих скрипачей

В сети начал работу сайт «Дома с оркестром», на котором выложен симфонический аккомпанемент для учащихся музыкальных школ по классу скрипки. Произведения записал Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр.

Пока выложены только три аккомпанемента — первые части Третьего и Шестого концертов для скрипки с симфоническим оркестром Антонио Вивальди, а также первая часть си-минорного концерта Оскара Ридинга. В эти дни ведется запись и других сочинений, в том числе и для других солирующих инструментов. Записи доступны для исполнения в разном темпе. Видео сопровождается показом нот.

Выбор именно этой программы обусловлен образовательным процессом.

«Ни один скрипач не минует исполнение этих произведений, — поясняет автор идеи, концертмейстер Чингиз Османов. — Чтобы позже профессионально исполнять музыку Чайковского и так далее, надо пройти через эти концерты этих композиторов и других. Профессиональными, взрослыми оркестрами эти концерты исполняются довольно редко, а ребенку, обучаясь, очень важно услышать эталонное звучание, чтобы привыкать к высокому исполнительскому искусству».





Фото: скришот сайта Фото: скришот сайта

Создатели проекта напоминают: обычно в ходе обучения в музыкальной школе дети могут играть только «под рояль», а выступление с симфоническим оркестром доступно редко. И когда это становится возможным, непривычное звучание отвлекает юного артиста от творческих задач. Их проект позволит привыкнуть к произведению таким, каким оно должно быть в плане звука.

Кроме того, платформа подразумевает и другие формы взаимодействия — например, дети могут отправить запись своего соло под предоставленный аккомпанемент и получить рекомендации профессионалов — таких, как Михаил Гантварг, Чингиз Османов, Юлия Баранова, Татьяна Самуил и Граф Муржа.

«Фонтанка.ру»

