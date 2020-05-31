Запущен сайт c документами о блокадном футболе. Часть из них никогда не публиковались
В годовщину первого футбольного матча, состоявшегося в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года, начал работу сайт «Блокадный футбол». На нем собраны исторические документы и, в первую очередь, газетные публикации о том, как игра возобновилась и продолжала жить в городе в самые страшные дни его истории. Часть размещенных материалов ранее не публиковались.
На портале, например, можно найти документы «О призыве инструкторов Горспорткомитета по ФиС на действительную военную службу», «О пожаре на стадионе имени Ленина», «Об организации футбольных команд». Авторы также разбирают фотокадры, который часто выдаются за съемки первого блокадного футбольного матча, но не являются таковыми в действительности.
Фото: скриншот сайта
Проект создан силами главного редактора газеты «Футбольный архив», автора и соавтора более двадцати книг и справочников по истории отечественного и мирового футбола Юрия Лукосяка, авторов книги «Блокадный футбол» Алексея Дунаевского и Сергея Румянцева, а также потомков блокадных футболистов Николая Московцева и Аллы Шерементевой.
Напомним, первый футбольный матч состоялся в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года. За ним последовала целая серия игр, вернувших футболу массовый характер. Уже в 1943 году в футбольных соревнованиях в черте города участвовало более 700 человек — и все это в атмосфере непрекращающихся обстрелов, голода и нехватки медикаментов.
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