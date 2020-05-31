Дэвид Гетта сыграл живой ди-джей сет на небоскребе в Нью-Йорке и собрал полмиллиона долларов на здравоохранение Версия для печати Tweet

Знаменитый французский ди-джей Дэвид Гетта провел ди-джей сет на крыше небоскреба «Рокфеллер-центр» в Нью-Йорке. В ночь с субботы на воскресенье он сыграл концерт, целью которого было собрать деньги для Всемирной организации здравоохранения, больниц Франции, американской сети продовольственных банков или фонда мэра Нью-Йорка (адресата помощи каждый мог выбрать самостоятельно).

Артист выступал на открытой сцене при закате, за спиной музыканта разворачивался вид на весь мегаполис. При этом он и слушатели могли видеть друг друга по видеосвязи. В ходе концерта на экране был также размещен счетчик пожертвований — к концу выступления он показывал порядка 450 тысяч долларов, но сбор продолжился и позднее.





Фото: скриншот видео Фото: скриншот видео

Гетта уже не первый раз играет на крыше — в прошлый раз он развлекал своей музыкой соседей в Майами, сидевших на самоизоляции, запись стала популярной в интернете.

Ди-джей и продюсер, Дэвид Гетта — лауреат премии Grammy за лучший ремикс, знаменит коллаборациями с The Black Eyed Peas, Рианной, Ники Минаж, Snoop Dogg, Ашером, Sia, Мадонной и другими.

«Фонтанка.ру»