Дэвид Гетта сыграл живой ди-джей сет на небоскребе в Нью-Йорке и собрал полмиллиона долларов на здравоохранение
Знаменитый французский ди-джей Дэвид Гетта провел ди-джей сет на крыше небоскреба «Рокфеллер-центр» в Нью-Йорке. В ночь с субботы на воскресенье он сыграл концерт, целью которого было собрать деньги для Всемирной организации здравоохранения, больниц Франции, американской сети продовольственных банков или фонда мэра Нью-Йорка (адресата помощи каждый мог выбрать самостоятельно).
Артист выступал на открытой сцене при закате, за спиной музыканта разворачивался вид на весь мегаполис. При этом он и слушатели могли видеть друг друга по видеосвязи. В ходе концерта на экране был также размещен счетчик пожертвований — к концу выступления он показывал порядка 450 тысяч долларов, но сбор продолжился и позднее.
Фото: скриншот видео
Гетта уже не первый раз играет на крыше — в прошлый раз он развлекал своей музыкой соседей в Майами, сидевших на самоизоляции, запись стала популярной в интернете.
Ди-джей и продюсер, Дэвид Гетта — лауреат премии Grammy за лучший ремикс, знаменит коллаборациями с The Black Eyed Peas, Рианной, Ники Минаж, Snoop Dogg, Ашером, Sia, Мадонной и другими.
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