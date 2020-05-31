Сегодня в эфире #безантракта: Дворец Петра III, Театр Дождей, спектакль Някрошюса
Ну вот и пришел последний день строгой самоизоляции и он же — заключительный день #безантракта в ежедневном режиме. Напоследок на tv.fontanka.ru посмотрите три новых записи — и будьте внимательны: не все из них сохранятся для дальнейшего просмотра.
Днем приготовьтесь к большому культпоходу — ехать придется аж в Ораниенбаум: в 13.00 там для нас откроет двери дворец Петра III, один из немногих, практически не пострадавших во время Великой Отечественной войны. Небольшую экскурсию по залам проведет Олег Ганцев. 6+
В 14.00 заглянем на площадку, где в ходе #безантракта раньше не бывали, — в Театр Дождей: он предоставил запись спектакля Натальи Никитиной «…Забыть Герострата!» по пьесе Григория Горина. История известна: в ее центре — торговец, сжегший храм ради славы. Спектакль — о вечных пороках. 16+
А в 18.00 предлагаем обратить внимание на эфир из Балтийского дома: театр-фестиваль вспоминает постановку «Отелло» великого режиссера Эймунтаса Някрошюса и Вильнюсского театра «Мено Фортас». Пропускать нельзя: спектакль — культовый, в нем постановщик исследует отношения персонажей в условиях тотальной игры, которую они ведут друг с другом. В главной роли — Владас Багдонас. 16+
Записи большинства прошедших эфиров смотрите в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.
«Фонтанка.ру»
«Мы все тяжело больны». Группа «Кино» представила новый клип на вечно актуальную песню Цоя
Новости
-
-
31 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: Дворец Петра III, Театр Дождей, спектакль Някрошюса
-
30 мая 2020 - «Все. Силы кончились. Пожалуйста, не комментируйте». Любовь Аркус уходит из «Сеанса» и фонда «Антон тут рядом»
-
30 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: лекция о «Зените», мастер-класс по живописи акрилом, письма Тургенева и Виардо, концерт на Луне
-
29 мая 2020 - С дезинфекцией, с термометрией, за стеклом. Минкульт рассказал, как абитуриенты будут штурмовать театральные вузы
-
29 мая 2020 - «Девочка, несовершеннолетняя, живёт в Петербурге». «Фонтанка» выяснила, кто спел кавер Цоя в трейлере «Майора Грома»
Статьи
-
29 мая 2020, 11:03Последний майский уикэнд будет насыщенным. Вас ждут концерты, в том числе с участием Ренаты Литвиновой и БГ, старт модного театрального фестиваля, онлайн-прогулки по Петербургу и лекция о переименовании улиц. На десерт — фильмы от лучших кинофестивалей мира.
-
26 мая 2020, 13:35Начало XX века, в Петербурге разворачивается некий судебный процесс. Судьбу обвиняемого в режиме реального времени будет решать коллегия присяжных, в числе которых наши современники — Татьяна Толстая, Константин Богомолов, Полина Осетинская, Николай Сванидзе. Это — сюжет онлайн-спектакля и перформанса по пьесе Бориса Акунина «Драма на шоссэ», который 26 мая покажет Александринский театр.
-
19 мая 2020, 16:23Проект «Ронин» Александра Цоя презентует новый трек «Ртуть». Это первый релиз коллектива с выхода дебютной пластинки «Опора» в 2017 году. Музыкант в условиях самоизоляции снял клип, где предстал сразу в четырёх музыкальных статусах.
-
-
-
-
-
-
08 мая 2020, 15:22