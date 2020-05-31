Сегодня в эфире #безантракта: Дворец Петра III, Театр Дождей, спектакль Някрошюса

Ну вот и пришел последний день строгой самоизоляции и он же — заключительный день #безантракта в ежедневном режиме. Напоследок на tv.fontanka.ru посмотрите три новых записи — и будьте внимательны: не все из них сохранятся для дальнейшего просмотра.

Днем приготовьтесь к большому культпоходу — ехать придется аж в Ораниенбаум: в 13.00 там для нас откроет двери дворец Петра III, один из немногих, практически не пострадавших во время Великой Отечественной войны. Небольшую экскурсию по залам проведет Олег Ганцев. 6+

В 14.00 заглянем на площадку, где в ходе #безантракта раньше не бывали, — в Театр Дождей: он предоставил запись спектакля Натальи Никитиной «…Забыть Герострата!» по пьесе Григория Горина. История известна: в ее центре — торговец, сжегший храм ради славы. Спектакль — о вечных пороках. 16+

А в 18.00 предлагаем обратить внимание на эфир из Балтийского дома: театр-фестиваль вспоминает постановку «Отелло» великого режиссера Эймунтаса Някрошюса и Вильнюсского театра «Мено Фортас». Пропускать нельзя: спектакль — культовый, в нем постановщик исследует отношения персонажей в условиях тотальной игры, которую они ведут друг с другом. В главной роли — Владас Багдонас. 16+

Записи большинства прошедших эфиров смотрите в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.

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