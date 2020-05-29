С дезинфекцией, с термометрией, за стеклом. Минкульт рассказал, как абитуриенты будут штурмовать театральные вузы

Роспотребнадзор и министерство культуры разработали рекомендации о том, как проводить вступительные экзамены в театральных училищах и вузах летом 2020 года. Чиновники не исключают, что такие заведения могут провести очные испытания, но только если будут соблюдать определённые условия.

«Учреждениям рекомендуется проводить дезинфекцию и проветривание помещений, проводить термометрию на входе, обеспечить соблюдение социальной дистанции между находящимися в помещении», — говорится в пресс-релизе минкульта. Но главное — испытания будут проходить за стеклом: «Рекомендуется установить прозрачные экраны на сцене либо перед членами приемной комиссии». Также ведомство советует «предусмотреть возможность увлажнения воздуха».

Те учреждения, которые могут воздержаться от очной формы испытаний, должны провести их дистанционно, с использованием Skype, Zoom или других средств связи.

Минкульт напоминает, что ранее обратился в Минобрнауки с предложением обсудить, как организовать очные экзамены для будущих танцовщиков, художников, режиссёров, музыкантов, дирижеров. Подробностей о том, в какой стадии находится проект, не сообщается.

«Фонтанка.ру»