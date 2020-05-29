Артисты Александринского читают подлинные монологи врачей. Сборы направят в пользу Мариинской больницы

Александринский театр присоединяется к благотворительной эстафете #помогиврачам, инициированной журналом «Театр.», БДТ им. Г.А. Товстоногова и Фондом профилактики рака «Не напрасно». С 29 мая в социальных сетях Александринского проводится сбор средств, которые впоследствии будут направлены на нужды Мариинской больницы и, в частности, покупку средств индивидуальной защиты для врачей.

В ходе акции ведущие артисты театра прочтут подлинные монологи врачей — услышать их можно будет в исполнении народных артистов России Николая Мартона, Петра Семака, заслуженного артиста России Сергея Кузнецова, артистов Елены Вожакиной, Янины Лакобы и других.

В частности, утром 29 мая театр уже выложил историю Леонида, 28-летнего врача-отоларинголога Мариинской больницы, которую прочел Николай Мартон.





Автор: vk.com/alexandrinskytheater
Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Это не первый благотворительный проект театра: ранее коллектив передал средства индивидуальной защиты петербургской поликлинике № 40, а также провел благотворительный показ онлайн-премьеры по пьесе Бориса Акунина «Драма на шоссэ». Собранные средства предназначаются благотворительному фонду «Детский хоспис» и благотворительному фонду поддержки деятелей искусства «Артист».

Группа театра, где проводится сбор помощи в рамках акции #помогиврачам, — vk.com/alexandrinskytheater.

Ранее в акции #помогиврачам также участвовали московские «Гоголь-Центр», театр «Современник» и петербургский «Приют комедианта».

«Фонтанка.ру»

Чем заняться 29-31 мая: «Точка доступа», фильмы мировых кинофестивалей, концерт на паркинге, экскурсии по Петербургу

29 мая 2020, 11:03
Последний майский уикэнд будет насыщенным. Вас ждут концерты, в том числе с участием Ренаты Литвиновой и БГ, старт модного театрального фестиваля, онлайн-прогулки по Петербургу и лекция о переименовании улиц. На десерт — фильмы от лучших кинофестивалей мира.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта
>