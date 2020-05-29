Артисты Александринского читают подлинные монологи врачей. Сборы направят в пользу Мариинской больницы
Александринский театр присоединяется к благотворительной эстафете #помогиврачам, инициированной журналом «Театр.», БДТ им. Г.А. Товстоногова и Фондом профилактики рака «Не напрасно». С 29 мая в социальных сетях Александринского проводится сбор средств, которые впоследствии будут направлены на нужды Мариинской больницы и, в частности, покупку средств индивидуальной защиты для врачей.
В ходе акции ведущие артисты театра прочтут подлинные монологи врачей — услышать их можно будет в исполнении народных артистов России Николая Мартона, Петра Семака, заслуженного артиста России Сергея Кузнецова, артистов Елены Вожакиной, Янины Лакобы и других.
В частности, утром 29 мая театр уже выложил историю Леонида, 28-летнего врача-отоларинголога Мариинской больницы, которую прочел Николай Мартон.
Это не первый благотворительный проект театра: ранее коллектив передал средства индивидуальной защиты петербургской поликлинике № 40, а также провел благотворительный показ онлайн-премьеры по пьесе Бориса Акунина «Драма на шоссэ». Собранные средства предназначаются благотворительному фонду «Детский хоспис» и благотворительному фонду поддержки деятелей искусства «Артист».
Группа театра, где проводится сбор помощи в рамках акции #помогиврачам, — vk.com/alexandrinskytheater.
Ранее в акции #помогиврачам также участвовали московские «Гоголь-Центр», театр «Современник» и петербургский «Приют комедианта».
«Фонтанка.ру»
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