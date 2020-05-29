Сегодня в эфире #безантракта: забытые особняки Петербурга, разоблачение самураев, «Золушка» из «Зазеркалья»
Последний будний день #безантракта и последняя полуденная тренировка: подключайтесь сегодня к эфиру от Федерации бокса Санкт-Петербурга на tv.fontanka.ru и становитесь гибче и здоровее. 12+
В 13.00 в редакции «Фонтанки» начнется прямой эфир: в гостях в студии у Ольги Маркиной — Роман Везенин, человек, живущий в Петербурге «по причине восторга». Так он подчеркивает в своих группах в соцсетях, и подписчики знают: это правда. Благодаря этому фотографу и независимому гиду горожане открыли для себя сотни красивейших зданий, погибающих от невнимания. О судьбе особняков, доходных домов и роскошных дворцов, о которых вы даже и не знаете, — в передаче «Карантинник». 12+
В 15.00 «Фонтанка» вместе с Кунсткамерой «разоблачит» самураев. Что происходило на основной экспозиции в период самоизоляции, и из каких деталей состоят доспехи японских воинов — в рассказе Александра Синицына, старшего научного сотрудника отдела этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии МАЭ РАН. 6+
В 17.00 — вновь прямой эфир в редакции: в студии — Андрей Константинов и его «Итоги недели». 18+
А в 19.00 один из своих лучших спектаклей «Фонтанке» эксклюзивно предоставит музыкальный театр «Зазеркалье». Опера «Золушка» Джоаккино Россини предстанет в постановке Александра Петрова и с Павлом Бубельниковым за дирижерским пультом. 16+
Если опоздаете на какой-то из эфиров — ищите записи в разделах нашей библиотеки #безантракта. Там уже собрано много интересного: эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.
«Фонтанка.ру»
«В России таких преступлений прежде не видывали». Борис Акунин — о спектакле в Александринском театре, новых формах искусства и выброшенных книгах
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