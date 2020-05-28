Сегодня в эфире #безантракта: премьера ленфильмовской картины «Чужая жизнь», экскурсия по Камероновой галерее Царского Села, концерт «Дунаевский VS Вайль»
Погода все теплее, одежды остается все меньше, — пора основательнее браться за свою фигуру и не пропускать тренировки. В четверг, 28 мая в 12.00, вас ждет очередная Тренировка от Федерации бокса Санкт-Петербурга #безантракта. 12+
В 14.00 — время студии «Фонтанки»: к нам в прямой эфир придут режиссер Виктор Татарский и актриса Малого драматического театра — Театра Европы Дарья Ленда (16+). Создатели картины «Чужая жизнь», расскажут о работе на съемках и непростой судьбе фильма, который успел до коронавируса прокатиться по фестивалям, а встретить премьеру в кинотеатре так и не смог. Теперь его первый показ состоится на «Фонтанке».
Посмотреть фильм «Чужая жизнь» можно будет на tv.fontanka.ru/ по окончании встречи со съемочной группой, в 15.00. 16+
В 17.00 оставайтесь с нами, в студии — «Просто поговорим… » с Андреем Константиновым. Писатель побеседует в прямом эфире с Михаилом Трофименковым, кинокритиком и обозревателем газеты «Коммерсантъ». 18+
В 18.00 развеемся короткой экскурсией по Царскому Селу: музей-заповедник предлагает пройтись по Камероновой галерее. Помните изящное здание с колоннами, на возвышении? Это она. В общем, мечты сбываются. 6+
А в 19.00 — еще одна важная премьера: концерт «Дунаевский VS Вайль». Заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Галина Сидоренко (меццо-сопрано) эксклюзивно для «Фонтанки» записала домашнее выступление и рассказ о творчестве этих двух композиторов, 120-летие с рождения которых отмечается в этом году. 6+
Если опоздаете на какой-то их этих эфиров — ищите записи в разделах нашей библиотеки #безантракта. Там уже собрано много интересного: эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, адрес — tv.fontanka.ru/
«Фонтанка.ру»
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28 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: премьера ленфильмовской картины «Чужая жизнь», экскурсия по Камероновой галерее Царского Села, концерт «Дунаевский VS Вайль»
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