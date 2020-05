Фото: с сайта фестиваля искусств «Точка доступа» Чем заняться 29-31 мая: «Точка доступа», фильмы мировых кинофестивалей, концерт на паркинге, экскурсии по Петербургу Версия для печати Tweet

Последний майский уикэнд будет насыщенным. Вас ждут концерты, в том числе с участием Ренаты Литвиновой и БГ, старт модного театрального фестиваля, онлайн-прогулки по Петербургу и лекция о переименовании улиц. На десерт — фильмы от лучших кинофестивалей мира.

Первый концерт на паркинге

30 мая 2020, 22.00, 18+

Соскучились по концертам? Надоели онлайн-трансляции? Теперь появился шанс оторваться по-настоящему. Если, конечно, так можно назвать отдых под музыку в машине. Первый концерт на кинопаркинге субботним вечером проводит платформа STAY — выступает уфимский хип-хоп исполнитель Thomas Mraz, известный своими мультижанровыми и футуристичными композициями.

Концепция события такая — вы приезжаете на паркинг на своем авто, предварительно оплатив билет. И музыка будет доноситься из вашей стереосистемы, а само действо увидите на большом экране. При желании представление, впрочем, доступно и на компьютерах или смартфонах.

Подробности по ссылке, адрес паркинга — улица Академика Павлова, 5.

Летний фестиваль «Точка доступа»

29 мая — 24 июля, 18+

Самое актуальное театральное событие этих выходных — летний фестиваль «Точка доступа». Он проводится в Петербурге уже шестой год и показывает самое необычное, экспериментальное — спектакли на вокзалах, в заброшенных зданиях и заводах, бродилки по городу. В 2020 году проект переместился в онлайн и покажет, чем живёт театр в Сети.

Основная программа стартует 29 мая «Черновиком» Владислава Наставшева. Это пьеса об изоляции, поставленная для Zoom. На следующий день, 30 мая, вас ждёт ещё одно Zoom-представление, CLOUDME Марии Пацюк и Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера — с соцсетями, перепиской, фотографиями. Как далеко он зайдёт?

Подробнее о самых ожидаемых спектаклях «Точки…» «Фонтанка» писала здесь, также ищите подробности на сайте проекта.





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

Фестиваль домашнего театра

30-31 мая, 0+

Ещё один театральный хедлайнер уикэнда — фестиваль домашнего театра, подготовленный школой актёрского мастерства «Лёгкие Люди». Событие придумали для тех, кто оказался в самоизоляции и решил заняться чем-то принципиально новым вместе с домочадцами. Больше семидесяти российских семей — не просто любителей, но, может быть, даже и профанов в театральной сфере — создали свои спектакли. Кто-то — под чутким руководством профессионалов, кто-то — полностью самостоятельно.

Посмотреть, что получилось, можно бесплатно на платформе STAY — правда, организаторы не исключают, что зрители отблагодарят их благотворительным пожертвованием. Все спектакли длятся по 25 минут. Кроме того, на сайте «Легких людей» бесплатно выложены лекции о домашнем театре. Спикеры — Дмитрий Волкострелов, Сёмен Серзин, Юрий Квятковский, Илья Дель.

Фестиваль «Редкие виды» в поддержку независимых книжных

31 мая, 13.00 до 23.00, 16+

Книжным магазинам во время пандемии плохо, но они находят в себе силы, чтобы бороться за выживание. Пять независимых площадок с интеллектуальной литературой проводят в воскресенье музыкальный онлайн-фестиваль. «Мы, как и все, любим музыку, мы продаем хорошие книги о музыке, а некоторые из нас даже их издают», — объясняют организаторы события, среди которых петербургские «Все свободны» и «Порядок слов».

В списке подтвердивших своё участие артистов — Борис Гребенщиков, Евгений Федоров (Tequilajazzz), Псой Короленко, Найк Борзов, Рената Литвинова, Леха Никонов, Вера Полозкова, «Хадн Дадн». Ведущими станут именитые журналисты, критики и издатели — как музыкальные, так и литературные: Денис Бояринов, Алексей Мунипов, Анна Наринская, Феликс Сандалов, Галина Юзефович.

Фестиваль можно смотреть бесплатно по ссылке. Здесь же можно поддержать участников или купить стикеры, шоперы и футболки с фирменной символикой.





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

We Are One: фильмы мировых кинофестивалей

29 мая – 7 июня, возрастное ограничение разное для каждого фильма

We Are One: A Global Film Festival придумал американский кинофестиваль Tribeca, отложенный в 2020 году из-за коронавируса. Партнёры появились быстро — Берлинский, Венецианский, Каннский кинофестивали, «Санденс» и другие крупнейшие кинособытия мира. Все они предоставили новые фильмы для благотворительного феста, который десять дней будет идти в YouTube.

В лайн-апе — больше ста картин. Издание Variety называет среди главных новинок ленту Ricky Powell: The Individualist о звёздном нью-йоркском фотографе и фильм Eeb Allay Ooo! — о мигранте, который работает «отпугивателем обезьян» в Нью-Дели. Также в сети появится большая подборка документальных картин (например, японская лента о Ялтинской конференции), VR-фильмы, мультики, сериалы и дискуссии с участием знаменитых режиссёров — Стивена Содерберга, Гильермо дель Торо, Пон Чжун Хо.

Смотреть можно бесплатно на YouTube, но организаторы советуют оставить пожертвования в адрес Всемирной организации здравоохранения. Полное расписание — на сайте.

Онлайн-экскурсии по Петербургу от проекта «Открытый город»

29 мая, 19.00, 12+

Экскурсии по Петербургу возобновляются, но только в онлайн-режиме. Виртуальные туры по северной столице анонсировал проект «Открытый город», за четыре года работы полюбившийся многим петербуржцам.

Первые две экскурсии состоятся в пятницу. Одна из них уже стартовала — можно пройтись «По следам итальянских мастеров» и исследовать Зимний и Михайловский дворцы, Александринский театр, Петропавловскую крепость и другие шедевры, созданные зодчими из Италии. Второй тур — «Дом акционерного общества «Строитель» — начинается в 19.00. Историк Людмила Сапрыкина объяснит, почему это здание на проспекте Добролюбова изнутри оформлено совсем по-другому, чем снаружи, проведёт в мраморную парадную с камином, познакомит с местными жителями и расскажет, какое отношение объект имеет к фильму «Брат».

Бесплатная регистрация доступна по ссылке. В отличие от обычных экскурсий «Открытого города», жесткой конкуренции за места не будет: организаторы обещают записывать всех желающих.







Фото: открытыйгород.рф Фото: открытыйгород.рф

Кто все эти люди? Экскурс в историю петербургских названий и переименований

29 мая, 19.00, 14+

Глухой переулок, Широкая улица, Большая и Малая Белозерские. Не понимаете, о чём речь? Маркина, Воскова, Кропоткина, Ленина — а так узнаёте? Экскурс в историю петербургских переименований в эту пятницу устраивает Дом культуры Льва Лурье. Речь, как и обычно, пойдёт о культуре, но и немного о политике.

Углубляться в топонимику будете с Дмитрием Ганапольским, фэшн-фотографом, который уже 12 лет «в свободное от работы время водит пешеходные и велоэкскурсии на русском, английском и испанском языках».

Оплатить лекцию и зарегистрироваться можно по ссылке. Количество мест ограничено.





Фото: скриншот с сайта dklurie.ru Фото: скриншот с сайта dklurie.ru

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»