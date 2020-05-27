В 317-ю годовщину Санкт-Петербурга зафиксировали рекорд 317 барабанщиков

317 барабанщиков из Петербурга и других городов и стран приняли участие в мировом рекорде, который могли увидеть в эфире #безантракта в День города читатели «Фонтанки».

Рекорд по самой массовой одновременной игре на ударных инструментах в режиме онлайн был установлен в символическое время — 13.17. Участники ударного флэшмоба, находясь, кто — у себя дома, а кто — на сцене в Петропавловской крепости, — стали участниками шоу, собранного в прямом эфире. Не каждый музыкант появился на экране, но звуки всех ударных инструментов звучали вместе.

Запись трансляции можно посмотреть в группе «Фонтанки».

«Фонтанка.ру»

 

«В России таких преступлений прежде не видывали». Борис Акунин — о спектакле в Александринском театре, новых формах искусства и выброшенных книгах

26 мая 2020, 13:35
Начало XX века, в Петербурге разворачивается некий судебный процесс. Судьбу обвиняемого в режиме реального времени будет решать коллегия присяжных, в числе которых наши современники — Татьяна Толстая, Константин Богомолов, Полина Осетинская, Николай Сванидзе. Это — сюжет онлайн-спектакля и перформанса по пьесе Бориса Акунина «Драма на шоссэ», который 26 мая покажет Александринский театр.

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