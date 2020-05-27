В 317-ю годовщину Санкт-Петербурга зафиксировали рекорд 317 барабанщиков
27 мая 2020, 16:54Версия для печати
317 барабанщиков из Петербурга и других городов и стран приняли участие в мировом рекорде, который могли увидеть в эфире #безантракта в День города читатели «Фонтанки».
Рекорд по самой массовой одновременной игре на ударных инструментах в режиме онлайн был установлен в символическое время — 13.17. Участники ударного флэшмоба, находясь, кто — у себя дома, а кто — на сцене в Петропавловской крепости, — стали участниками шоу, собранного в прямом эфире. Не каждый музыкант появился на экране, но звуки всех ударных инструментов звучали вместе.
Запись трансляции можно посмотреть в группе «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
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