Макаревич, Светлаков, Кортнев и барабанщик «ДДТ» — артисты записали видео ко дню рождения Петербурга
27 мая 2020, 16:38Версия для печати
В сети появились ролики, записанные музыкантами по случаю дня рождения Санкт-Петербурга.
Один из них — новая версия хита Андрея Макаревича «Я сюда еще вернусь» в аранжировке Ильдара Казаханова. В этой записи, где артисты появляются поодиночке на фоне городских видов, приняли участие Валерий Сюткин, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Алексей Кортнев, Евгений Маргулис, Камиль Ларин, Сергей Светлаков, сам Андрей Макаревич и многие другие.
Еще одно видео в честь города появилось на официальном канале ДДТ. Это композиция бабарнщика группы Темы Мамая Moonstone. Музыкант, сидя на фоне пейзажа из городских крыш, играет на хэндпане.
«Фонтанка.ру»
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