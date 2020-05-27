Макаревич, Светлаков, Кортнев и барабанщик «ДДТ» — артисты записали видео ко дню рождения Петербурга

В сети появились ролики, записанные музыкантами по случаю дня рождения Санкт-Петербурга.

Один из них — новая версия хита Андрея Макаревича «Я сюда еще вернусь» в аранжировке Ильдара Казаханова. В этой записи, где артисты появляются поодиночке на фоне городских видов, приняли участие Валерий Сюткин, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Алексей Кортнев, Евгений Маргулис, Камиль Ларин, Сергей Светлаков, сам Андрей Макаревич и многие другие.

Еще одно видео в честь города появилось на официальном канале ДДТ. Это композиция бабарнщика группы Темы Мамая Moonstone. Музыкант, сидя на фоне пейзажа из городских крыш, играет на хэндпане.

«Фонтанка.ру»