«Фонтанка» побывала в закрытом ЦПКиО и показывает, как десятки тысяч тюльпанов цветут без зрителей

200 000 тюльпанов, 4 000 квадратных метров цветников, 130 сортов практически всех расцветок должны были порадовать горожан этой весной — но пока что это невозможно. Уникальный Фестиваль тюльпанов на Елагином острове проходит без зрителей, в онлайн-формате. И только камеры могут зафиксировать эту невероятную красоту.

Оператор «Фонтанки» Константин Селин побывал на Елагином острове, и сотрудники парка провели записали для зрителей экскурсию, где рассказали и показали, как выглядят цветники, в чем воплотились идеи посвящения фестиваля 2020 года русскому авангарду, по мотивам каких картин они созданы, и какие сорта в этом участвуют.





Автор: vk.com/elaginpark
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Ну и, конечно, эту видеоэкскурсию необходимо посмотреть уже только для того, чтобы услышать, как этой весной поют птицы, не потревоженные горожанами.

«Фонтанка.ру»

«В России таких преступлений прежде не видывали». Борис Акунин — о спектакле в Александринском театре, новых форматах искусства и выброшенных книгах

26 мая 2020, 13:35
Начало XX века, в Петербурге разворачивается некий судебный процесс. Судьбу обвиняемого в режиме реального времени будет решать коллегия присяжных, в числе которых наши современники — Татьяна Толстая, Константин Богомолов, Полина Осетинская, Николай Сванидзе. Это — сюжет онлайн-спектакля и перформанса по пьесе Бориса Акунина «Драма на шоссэ», который 26 мая покажет Александринский театр.

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