«Фонтанка» побывала в закрытом ЦПКиО и показывает, как десятки тысяч тюльпанов цветут без зрителей
200 000 тюльпанов, 4 000 квадратных метров цветников, 130 сортов практически всех расцветок должны были порадовать горожан этой весной — но пока что это невозможно. Уникальный Фестиваль тюльпанов на Елагином острове проходит без зрителей, в онлайн-формате. И только камеры могут зафиксировать эту невероятную красоту.
Оператор «Фонтанки» Константин Селин побывал на Елагином острове, и сотрудники парка провели записали для зрителей экскурсию, где рассказали и показали, как выглядят цветники, в чем воплотились идеи посвящения фестиваля 2020 года русскому авангарду, по мотивам каких картин они созданы, и какие сорта в этом участвуют.
Ну и, конечно, эту видеоэкскурсию необходимо посмотреть уже только для того, чтобы услышать, как этой весной поют птицы, не потревоженные горожанами.
«Фонтанка.ру»
«В России таких преступлений прежде не видывали». Борис Акунин — о спектакле в Александринском театре, новых форматах искусства и выброшенных книгах
Новости
-
-
27 мая 2020 - «Фонтанка» побывала в закрытом ЦПКиО и показывает, как десятки тысяч тюльпанов цветут без зрителей
-
27 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: DrumПарад ко Дню города, Фестиваль тюльпанов, Михаил Трофименков о кинозвездах-шпионах
-
26 мая 2020 - Фандорин вернулся — в новом спектакле Александринки. С белым ежиком
-
26 мая 2020 - Geek Picnic уходит в онлайн и создаст «Мультивселенную»
-
26 мая 2020 - Олег Басилашвили расскажет петербуржцам о профессии — из «Буфета»
Статьи
-
19 мая 2020, 16:23Проект «Ронин» Александра Цоя презентует новый трек «Ртуть». Это первый релиз коллектива с выхода дебютной пластинки «Опора» в 2017 году. Музыкант в условиях самоизоляции снял клип, где предстал сразу в четырёх музыкальных статусах.
-
17 мая 2020, 13:19Пока участники «Евровидения»-2020 учили зрителей мыть руки и поддерживали врачей, российские фанаты требовали выступления танцора-«пухляша» и устроили в соцсетях перекличку между Подольском и «пацанами с Дыбенко». Посмотрели шоу Eurovision: Europe Shine A Light, рассказываем, как это было.
-
-
03 мая 2020, 11:51Месяц самоизоляции позади — это вовсе не означает, что жизнь станет прежней, зато стрим-сервисы и телеканалы радуются небывалым рейтингам. Укрепят их громкие телепроекты мая: нетрадиционный Голливуд, сериал от режиссёра «Ла-Ла Ленда», сатира на Екатерину II, воскресший «Диверсант» и новый игрок на поле стриминга — HBO Max.
-
-
-
-
08 мая 2020, 15:22
-
06 мая 2020, 11:09