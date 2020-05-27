«Фонтанка» побывала в закрытом ЦПКиО и показывает, как десятки тысяч тюльпанов цветут без зрителей Версия для печати Tweet

200 000 тюльпанов, 4 000 квадратных метров цветников, 130 сортов практически всех расцветок должны были порадовать горожан этой весной — но пока что это невозможно. Уникальный Фестиваль тюльпанов на Елагином острове проходит без зрителей, в онлайн-формате. И только камеры могут зафиксировать эту невероятную красоту.

Оператор «Фонтанки» Константин Селин побывал на Елагином острове, и сотрудники парка провели записали для зрителей экскурсию, где рассказали и показали, как выглядят цветники, в чем воплотились идеи посвящения фестиваля 2020 года русскому авангарду, по мотивам каких картин они созданы, и какие сорта в этом участвуют.

Ну и, конечно, эту видеоэкскурсию необходимо посмотреть уже только для того, чтобы услышать, как этой весной поют птицы, не потревоженные горожанами.

«Фонтанка.ру»