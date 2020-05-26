Олег Басилашвили расскажет петербуржцам о профессии — из «Буфета»

В «Буфете» — правда, виртуальном, а не реальном — пройдёт 26 мая встреча с Олегом Басилашвили. Один из ведущих артистов БДТ им. Товстоногова в 18.00 расскажет о профессии в диалоге с актрисой Полиной Маликовой (Толстун).

Об этом «Фонтанке» сообщила пресс-служба Большого драматического театра. «Самым счастливым временем своей жизни народный артист СССР Олег Басилашвили считает учебу в студии МХАТ и служение БДТ, которое длится вот уже более 60 лет. Хотя сам признается, что его дебют на этой сцене в спектакле «Варвары» был настоящим провалом и надолго выбил из колеи», — отмечают в БДТ.

С Полиной Маликовой Олег Басилашвили будет беседовать не только о провалах, но и об успехах — роли Князя Серпуховского в «Истории лошади», Джингля в «Пиквикском клубе», Войницкого в «Дяде Ване» и других работах.

Посмотреть эфир можно будет в 18.00 на портале bdtdigital.ru. Напомним, эта площадка появилась в апреле. Здесь можно найти не только записи старых спектаклей, но и посмотреть, как артисты пробуют себя в новых форматах — проводят стримы и виртуальные встречи, даже дают уроки вязания. Одна из форм работы — встречи в виртуальном «Буфете». В мае портал провёл благотворительный марафон в поддержку врачей: тексты медиков прочитали Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили и многие другие.

«Фонтанка.ру»

«В России таких преступлений прежде не видывали». Борис Акунин — о спектакле в Александринском театре, новых форматах искусства и выброшенных книгах

26 мая 2020, 13:35
Начало XX века, в Петербурге разворачивается некий судебный процесс. Судьбу обвиняемого в режиме реального времени будет решать коллегия присяжных, в числе которых наши современники — Татьяна Толстая, Константин Богомолов, Полина Осетинская, Николай Сванидзе. Это — сюжет онлайн-спектакля и перформанса по пьесе Бориса Акунина «Драма на шоссэ», который 26 мая покажет Александринский театр.

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