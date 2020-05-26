Сегодня в эфире #безантракта: сокровище персидской принцессы, рецепт психического здоровья, премьера акунинского перформанса Александринки
Одна из последних дневных трансляций #безантракта из Эрмитажа будет посвящена влиянию китайского фарфора на производство керамики в Иране в XVI–XVII веках. В центре внимания — китайское фарфоровое блюдо из коллекции Аль-Тани. Оно стало одним из первых предметов из Китая, попавших в поле зрения высшей иранской знати и побудивших местных мастеров создавать керамику в китайском стиле. Кого эти изделия восхищали и как выглядели, — в 13.00 расскажет сотрудник отдела Востока Михаил Грачев. 6+
В 14.00 перенесемся в студию «Фонтанки». На эфир к Ольге Маркиной придет психотерапевт Аглая Датешидзе. Тема — актуальнейшая для наших дней: последствия пандемии — как сохранить психическое здоровье, не впасть в депрессию и заново приспособиться к изменившемуся миру. 18+
В 15.00 на tv.fontanka.ru/ — детский час: вместе заглянем на еще одну новую для нашего эфира площадку города, в Интерьерный театр. И вместе посмотрим спектакль Николая Беляка по сказке Шарля Перро «Мальчик-с-пальчик» с прекрасными тирольскими песнями. 6+
В 16.30 заглянем в Мраморный дворец. Виртуально, конечно, — рассказ о нем поведет Андрей Ухналев, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства. 6+
А в 19.00 посмотрим премьеру из Александринского театра — благотворительного онлайн-перформанса «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство» по пьесе Бориса Акунина. Художественный куратор проекта — Валерий Фокин. В спектакле заняты ведущие актеры Александринского, а сюжет пьесы, написанной специально для этого проекта, разворачивается в Петербурге начала ХХ века. 12+. Обратите внимание, что показ — благотворительный, в пользу фондов «Детский хоспис» и «Артист». Информация о способе совершения пожертвования размещена в группе театра.
Записи прошедших эфиров смотрите в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.
«Фонтанка.ру»
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